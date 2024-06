Choses à savoir sur l’investissement dans le Bitcoin pendant une récession

Tout investisseur souhaite être prudent pendant une récession. Cependant, ils surveillent également le marché pour saisir des opportunités d’acquérir plus d’actifs de qualité à bas prix. Les récessions sont généralement difficiles. Cependant, elles offrent des opportunités d’investissement pour ceux qui savent où regarder. Certains considèrent le Bitcoin comme de l’or numérique et une couverture contre l’instabilité du marché conventionnel.

Néanmoins, l'effet d'un ralentissement économique sur le marché du Bitcoin reste un sujet qui suscite une intense spéculation et un grand intérêt. L'investissement Bitcoin pendant la récession peut nécessiter une approche d'investissement différente.

Les récessions économiques entraînent généralement une baisse des prix des actifs, comme pendant la Grande Récession. Cependant, le marché des cryptomonnaies peut réagir différemment puisqu’il est indépendant des systèmes financiers conventionnels. De plus, le Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie qu’aucune entité ou autorité unique ne peut manipuler son prix.

Contrairement aux actifs traditionnels, le Bitcoin peut être une excellente alternative à explorer pendant un ralentissement économique. Sa nature sans frontières, non gouvernementales et décentralisées pourrait en faire un lieu attrayant pour stocker de la valeur lorsque les marchés conventionnels sont en difficulté.

Le Bitcoin est-il à l’abri des récessions ?

La valeur du marché des cryptomonnaies s’élève à des centaines de milliards de dollars. En raison de sa popularité et de sa valeur croissante, de plus en plus de personnes continuent d’acheter du Bitcoin, la première crypto-monnaie. Néanmoins, le marché des cryptomonnaies n’a pas encore subi l’épreuve prolongée pendant une récession. Par conséquent, les impacts d’un ralentissement économique sur le Bitcoin restent incertains.

Certains partisans des crypto-monnaies suggèrent de considérer le Bitcoin comme de l’or numérique ou un actif refuge qui conserverait sa valeur même pendant les hauts et les bas de l’économie mondiale. Ils croient que le Bitcoin pourrait séduire davantage d’investisseurs pendant une récession mondiale, tandis que d’autres actifs, comme les actions, deviendraient moins attractifs.

En même temps, les experts économiques font valoir que la situation resterait complexe car les pressions récessionnistes et inflationnistes peuvent frapper simultanément, laissant les décideurs dans une situation difficile. Ils devraient travailler dur pour équilibrer le soutien à l’économie et le contrôle des hausses de prix.

En 2022, de nombreuses banques centrales se sont concentrées sur les taux d’intérêt et les hausses d’inflation. Par exemple, la Réserve fédérale américaine a augmenté les taux de manière consécutive, entraînant une demande significative pour les crypto-monnaies. Comme les taux d’épargne pour les comptes d’épargne bancaires ont augmenté, les investisseurs en crypto-monnaies ont peut-être opté pour des liquidités. De plus, les investisseurs avaient moins d’incitation pour que les spéculateurs de crypto-monnaies prennent des prêts pour acquérir des pièces numériques car l’emprunt est devenu plus cher. Par conséquent, il y a eu une contraction de la demande de devises numériques.

Certains experts soutiennent également qu’une période de stagflation pourrait renouveler l’intérêt pour le Bitcoin alors que les investisseurs perdent confiance dans les devises conventionnelles. Bien que le Bitcoin soit largement non réglementé, son principe fondamental est d’empêcher toute partie prenante de manipuler sa valeur. Par conséquent, la crypto-monnaie est une alternative attrayante aux agences financières conventionnelles telles que les banques centrales et les gouvernements.

Acheter du Bitcoin pendant une récession

Acquérir du Bitcoin pendant une période économique difficile peut être une approche stratégique pour tout investisseur afin de bénéficier de sa croissance potentielle. Les chocs économiques sont généralement cycliques. Par conséquent, acheter cette crypto-monnaie pendant une baisse peut être un investissement rentable à long terme.

Cependant, prenez les mesures appropriées pour protéger votre portefeuille et vous positionner pour réussir une fois que l’économie se redresse. La diversification est cruciale car elle vous aide à répartir votre argent entre les investissements ou les classes d’actifs. Par conséquent, vous pouvez vous protéger contre les pertes dans un seul investissement.

Maintenir la discipline en matière d’investissement et s’en tenir à votre stratégie peut vous aider à éviter les décisions impulsives. Il peut être tentant de vendre vos Bitcoins lorsque la valeur de la crypto-monnaie baisse pendant une récession. Cependant, n’oubliez jamais que la plupart des actifs rebondissent après une période de ralentissement économique. Par conséquent, conserver votre investissement en crypto-monnaie peut vous être bénéfique une fois que l’économie se redresse.

Conclusion

Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin après la crise économique de 2008, que les gens ont principalement attribuée à l’échec du système financier conventionnel. Son attrait principal est l’indépendance vis-à-vis des autorités centrales, telles que les banques et les gouvernements. Par conséquent, il est plus attrayant pour la plupart des investisseurs pendant les incertitudes économiques. Si le Bitcoin survit à une récession unique et prolongée, il pourrait devenir un acteur dominant du secteur financier mondial.