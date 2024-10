CAN 2025 : Mouyouma réaménage les Panthères du Gabon pour le double choc contre le Lesotho

À l’approche des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, Thierry Mouyouma, sélectionneur national des Panthères du Gabon, a procédé à un remaniement stratégique de son effectif. L’objectif est clair : décrocher deux victoires face au Lesotho, les 11 et 15 octobre prochains, et garder les espoirs de qualification bien vivants. Pour ce faire, Mouyouma a dévoilé ce vendredi à Libreville une liste de 23 joueurs, marquée par des retours importants et une absence notable : celle de Bruno Ecuélé Manga.

La réorganisation de l’équipe

Le défenseur Bruno Ecuélé Manga, sans club depuis plusieurs mois, est le grand absent de cette liste. À 36 ans, l’ancien cadre de la défense gabonaise n’a pas été convoqué, une situation qui semble justifiée par son manque de rythme compétitif. Thierry Mouyouma a ainsi opté pour une approche plus jeune, en intégrant Michel Mboula dans le groupe. Ce réaménagement reflète la volonté du sélectionneur de dynamiser sa défense tout en assurant une transition avec de nouveaux talents.

La liste dévoilée

En plus de cette absence, la liste de Mouyouma enregistre les retours de deux piliers de l’équipe : Mario Lemina et Jim Allevinah. Les deux joueurs, absents lors des dernières rencontres pour cause de blessure, apporteront à coup sûr de la stabilité et de la créativité dans l’entrejeu et l’attaque des Panthères. Leur présence est capitale, surtout après des performances mitigées lors des deux premières journées des éliminatoires.

La campagne des Panthères pour la CAN 2025 avait mal démarré, avec une défaite cinglante (1-4)à Agadir face au Maroc lors de la première journée. Cependant, l’équipe s’est ressaisie en battant à Franceville la République Centrafricaine (2-1) lors de la deuxième journée, se relançant ainsi dans la course à la qualification. Actuellement troisième de leur groupe avec trois points, le Gabon doit impérativement s’imposer lors de ces deux prochaines rencontres face au Lesotho, tout en espérant un faux pas de la Centrafrique, qui affrontera le Maroc.

Les attentes autour de cette double confrontation

Les enjeux sont élevés pour Mouyouma et son équipe. Deux victoires contre le Lesotho permettraient aux Panthères de revenir totalement dans la course, mais à condition que la République Centrafricaine trébuche contre le Maroc. Le Gabon ne peut se permettre aucune erreur, et les supporters en sont conscients. Ces derniers attendent des performances de haut niveau, portées par les cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga, qui devront être au sommet de leur forme pour guider l’équipe vers la victoire.

Cette double confrontation d’abord à domicile à Franceville le 11 octobre et 4 jours plus tard au Lesotho, est perçue comme un tournant dans cette campagne qualificative. En cas de succès, les Panthères se rapprocheraient de leur objectif, et Mouyouma pourrait consolider son groupe autour d’une dynamique positive. En revanche, tout faux pas pourrait sérieusement compromettre les espoirs de qualification pour la CAN 2025.

La liste des convoqués

Gardiens :

Mbara Loyce Marius

Ngnou Demba Anse

Noubi Fotso Junior

Défenseurs :

Oyono Anthony

Oyono Jérémy

Ekomié Jacques

Appindangoye A.

Mboula Michel

Moucketou Alex

Mbemba Yannis

Bocoum Eric

Ngouali Serge

Lemina Mario

Milieux de terrain :

Kanga Guélor

Biteghe Medwin

Loufoulo Ruben

Allevinah Jim

Sambissa David

Attaquants :

Bouanga Denis

Babicka Shavy

Aubameyang Pierre-Emerick

Mbina Orphé

Efaghe Rody

Réservistes :