Arnold Djoud revient en force avec « Don’t Go », signé chez Sony Music

Bonne nouvelle pour les amateurs de bonnes sonorités africaines, l’artiste Arnold Djoud évolue désormais sous la cape de Sony Music Afrique. Après cette incorporation qui lui promet de toucher un public plus large sur le continent et au-delà, l’artiste gabonais qui a fait ses débuts dans les années 90, ne s’est pas rendormi sur ses lauriers. Il s’est offert un premier signe détonnant « Don’t Go » où l’artiste éclectique revient à ses anciens amours : le hiphop et l’afrobeat !

Arnold Djoud, l’une des grandes voix à succès de la musique gabonaise est de retour. Auréolé d’un contrat avec la major Sony Music grâce à son nouveau label Afro Records basé en Guinée équatoriale et au Sénégal, le chanteur par ailleurs ambassadeur de l’UNESCO pour la paix, revient à la charge avec un premier single qui ne laissera pas insensibles les amateurs d’Afrobeat. Arnold Djoud signe avec « Don’t Go », son grand retour sur la scène musicale, deux ans après avoir célébré ses 25 ans de carrière. Après avoir longtemps épousé l’elone et d’autres nombreux rythmes traditionnels gabonais, Arnold Djoud revient au hiphop, le genre musical originel qui a lancé sa carrière solo en 1993. Le chanteur est tout de même resté fidèle à son thème de prédilection : l’amour. Dans son tout nouveau single « Don’t Go » où la signature vocale d’Afro Records est celle du rappeur américain Rick Ross, le crooner évoque une histoire d’amour comme on les aime. Un amoureux implorant l’élue de son cœur de ne pas le quitter car sans elle, sa vie n’aurait plus de sens. Une véritable ode à l’amour ! Le vidéo-clip de « Don’t Go » Et le vidéo-clip tourné à Dakar porte la griffe d’Awanje, un jeune réalisateur gabonais vivant au Sénégal, est encore là pour mieux l’illustrer. Contacté par la rédaction d’Info241, l’artiste a dit peaufiner son nouvel album qui ne devrait plus tarder à combler ses fans qui se comptent par milliers à travers le continent. Une attente que devrait rapidement combler « Don’t Go », la promesse d’un renouveau pour cet artiste qui continue de faire bouger plus d’une génération.