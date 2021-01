Après une grève d’avertissement de 3 jours, les enseignants invités à reprendre les cours

Les cours ont fortement été perturbés ces trois derniers jours au Gabon dans le primaire et le secondaire. Et pour cause, la Convention nationale des syndicats du secteur Education (Conasysed) avait appelé samedi dernier à une grève d’avertissement de trois pour contraindre le gouvernement à la table des négociations. Après ces 3 jours de bras de fer, la puissante confédération syndicale a appelé ce mercredi les enseignants à regagner le chemin des établissements scolaires ce jeudi pour une reprise des enseignements.

La Conasysed a tiré ce mercredi les enseignements de son mouvement de grève d'avertissement. Dans un message vidéo adressé ce jeudi à la fois au gouvernement et aux enseignants, le délégué national de la Conasysed Louis Patrick Mombo a appelé les enseignants à la reprise des cours ce jeudi 14 janvier sur l'ensemble du territoire national avant de les inviter à une « grande » assemblée générale. « Au terme de trois jours de grève d'avertissement décidée en assemblée générale le 9 janvier 2021, grève qui a eu lieu les 11, 12 et 13 janvier 2021, le bureau national de la Conasysed tient à remercier tous les enseignants qui ont observé le mouvement de grève », a déclaré Louis Patrick Mombo. Avant d'appeler à la reprise des cours : « A la suite de ce mouvement de grève de 3 jours, pour rester conforme à la décision de l'assemblée générale, nous vous invitions à reprendre les cours dès le jeudi 14 décembre dès 7h30 ». La Conasysed n'oublie pas le gouvernement et le ministère de l'Education, cibles de son mouvement d'humeur. « A l'endroit du gouvernement, nous demandons le traitement urgent des dossiers car c'était une grève d'avertissement », a prévenu le responsable confédéral. Avant d'inviter les enseignants à une nouvelle assemblée générale ce samedi 16 janvier à 10h00 au terrain de basket de la cité Awendjé à Libreville.