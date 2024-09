Après la gifle du Maroc, les Panthères du Gabon déjà à Franceville pour bondir sur la Centrafrique

La sélection nationale du Gabon a atterri ce samedi soir à l’aéroport international de Franceville (Haut-Ogooué) avant de rallier Bongoville, lieu de son regroupement. Ce, en vue de préparer sa deuxième rencontre des éliminatoires de la CAN 2025 face aux Les Fauves du Bas-Oubangui de République Centrafricaine, prévue mardi prochain au stade Rénovation de la capitale Altogovéenne. L’équipe est déterminée à redresser la barre après son énorme faux pas contre le Maroc.

Les Panthères du Gabon, battues 1-4 par le Maroc vendredi dernier à Agadir, n’ont pas de temps à perdre. Dès ce dimanche, sous la direction de Thierry Mouyouma, elles entameront une série d’entraînements pour corriger les erreurs et se relancer dans cette phase de qualifications. L’objectif est clair : obtenir un résultat positif mardi au stade de Franceville.

Une autre vue des joueurs à l’aéroport

Des changements sont attendus dans le onze de départ afin de remédier aux failles observées lors de la douche froide subie à Agadir par des Lions de l’Atlas qui n’ont rien laissé au hasard aux Panthères. Actuellement dernières de la poule B, les Panthères devront impérativement montrer un visage différent face à la République Centrafricaine pour espérer se relancer dans la course à la qualification pour la CAN 2025.

En effet, à l’issue de la première journée de ces éliminatoires le Gabon occupe la 4e et dernière place du groupe B derrière le Maroc, la République centrafricaine et le Lesotho. Thierry Mouyouma et ses hommes sont ainsi dos au mur pour redonner confiance aux supporters des Panthères et se relancer dans cette course par une victoire éclatante ce mardi soir à Franceville.