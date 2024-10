Après deux saisons à l’arrêt, les clubs gabonais de football valident les dates de reprise de novembre

Le football gabonais s’apprête à faire son retour sur les pelouses après 16 mois d’arrêt forcé. Après plusieurs mois d’interruption, le championnat national de première et deuxième division, National Foot 1 et 2, reprendra respectivement les 23 et 30 novembre 2024, selon un communiqué de Landry Joseph Nkeyi Rebonguinaud, président de l’Association des clubs professionnels de football (ACPF), daté du 2 octobre.

Lire aussi >>> Reprise du National-Foot le 23 novembre malgré les 285 millions de la discorde Cette décision intervient à la suite d’une réunion de travail tenue le 1er octobre 2024, sous la présidence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, André Jacques Augan. À cette occasion, les membres de l’ACPF, en concertation avec le ministère, ont discuté des conditions de reprise des compétitions arrêtées depuis le 13 mai 2022. Le communiqué de l’ACPF Au cœur des discussions, l’accompagnement financier des clubs de 2,015 milliards, permis par le soutien des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma. Ce soutien aurait été décisif pour permettre aux clubs de première et deuxième division de relancer leurs activités dans des conditions optimales. Lire aussi >>> Mouyouma : « On ne peut pas continuer à vouloir aller à la CAN, s’il n’y a pas de championnat ! » Ainsi, le National Foot 1 débutera le samedi 23 novembre 2024, suivi du National Foot 2 le samedi 30 novembre 2024. Cette reprise est très attendue par les supporters, les acteurs du football et les amateurs du ballon rond au Gabon, qui espèrent que cette nouvelle saison sera marquée par une meilleure organisation et une compétition de haut niveau.