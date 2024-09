Reprise du National-Foot en novembre, malgré les tensions autour d’une ponction de 285 millions

Après plus de deux ans d’arrêt, les championnats gabonais de football, National-Foot 1 et 2, pourraient enfin reprendre. Lors d’une assemblée générale tenue ce samedi au Palais des sports de Libreville, la Ligue nationale de football, en concertation avec les clubs, a annoncé que la date de reprise est fixée au 23 novembre 2024. Une date qui pourrait se heurter à la colère des clubs autour du budget de 2,3 milliards, réduit à 2,015 milliards.

Après de nombreux faux départs et des annonces non tenues, les National Foot 1 et 2, interrompus depuis deux saisons, pourraient reprendre le 23 novembre prochain. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale de la Linaf, présidée par Brice Mbika Ndjambou. Ce conclave n’avait qu’un seul point à l’ordre du jour : l’adoption du budget nécessaire pour relancer les compétitions.

Une vue des participants à cette AG

Des discussions ont eu lieu avec les clubs autour des 285 millions que les autorités du ministère des Sports ont souhaité retrancher pour régler la dette due aux Jeux nationaux de l’Office gabonais des sports scolaires et universitaires (Ogssu), qui n’a pourtant rien à voir avec le National-Foot. Cette ponction réduirait ainsi le budget des championnats, qui passe désormais de 2,3 milliards à 2,015 milliards. Une enveloppe budgétaire réclamée par les clubs, restés sur leur faim.

La balle est donc dans le camp des autorités, et si l’accord du ministre est obtenu, la reprise du championnat sera effective à la date prévue. Les joueurs, clubs et fans espèrent voir la situation se décanter rapidement après plus de deux ans de vide footballistique au Gabon. Pour rappel, les championnats gabonais sont à l’arrêt depuis le 13 mai 2022, toujours en raison de difficultés financières et du modèle de financement des compétitions.