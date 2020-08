Angola : le fils de José Eduardo dos Santos condamné à 5 ans de prison pour fraude

José Filomeno do Santos, fils de l’ancien président de l’Angola, a été condamné vendredi à 5 ans de prison pour fraude. Dirigeant du fonds souverain angolais entre 2013 et 2018, le fils de José Eduardo do Santos aurait détourné environ 1,5 milliard de dollars avec la complicité de trois autres prévenus, selon le parquet.

Ses avocats ont annoncé qu’il allait faire appel de la décision. José Filomeno do Santos est la première personnalité de l’ancien régime sanctionnée pour des faits de corruption, depuis le départ de son père de la présidence en 2017, après 38 ans de pouvoir.