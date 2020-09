Serge William Akagassa met au chômage les membres du cabinet de Léandre Nzue

Nommé mercredi dernier par un arrêté précoce de la gouverneure de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba, le nouveau maire intérimaire de Libreville Serge William Akgassa Okinda a pris ce lundi ses premières décisions. Parmi elles, celle de remercier l’ensemble des membres du cabinet du maire jeté en prison mardi dernier. Selon une note de service dont la rédaction d’Info241 a obtenu copie, les anciens collaborateurs de Léandre Nzue sont pour ainsi dire mis au chômage à « titre conservatoire ».

Le nouveau maire intérimaire de Libreville n’a pas chômé dans sa prise des rennes de l’Hôtel de ville. Nommé quelques heures seulement après l’incarcération du maire déchu par arrêté n°00015/MI/PES/CAB.G du 16 septembre 2020 portant constatation de la vacance provisoire du poste de maire, Serge William Akgassa Okinda a mis à la porte ce lundi plusieurs collaborateurs de Léandre Nzue chargés de travailler au quotidien dans son cabinet privé.

Sont concernés par cette mesure administrative le directeur de cabinet, le chef de cabinet, les consultants, les conseillers, les chargés de missions, les chargés d’études, les attachés de cabinet, les secrétaires particulières, les secrétaires de cabinet, les aides de camps, les chauffeurs particuliers et les agents de sécurité recrutés spécialement par le maire en sursis de la mairie de Libreville.

Malgré leur éviction des effectifs de la mairie à « titre conservatoire », l’intérimaire Serge William Akgassa Okinda précise tout de même que leurs « émoluments, avantages et prestations » seront « suspendus à compter du mois d’octobre 2020 ». Ils pourront donc toucher normalement leur dernier salaire du mois en cours. Et le nouveau patron des lieux d’annoncer une opération de recensement physique des agents de la mairie pour les mois d’octobre et novembre prochains.