13 étudiants Gabonais arrêtés au Sénégal, enfin libres après 6 jours d’ennuis judiciaires !

Bonne nouvelle pour nos compatriotes arrêtés mercredi dernier à Dakar (Sénégal) pour avoir organisé un chill, une fête, en plein couvre-feu. Le ministère gabonais des Affaires étrangères a dans un communiqué parvenu ce mercredi à la rédaction d’Info241, annoncé la libération de ces 13 jeunes gabonais arrêtés le 20 mai puis placés en observation dans un hôpital pour des examens. Présentés devant un procureur, ils ont écopé d’un simple rappel à la loi. Une victoire pour leur famille et leurs proches qui s’inquiétaient de leur sort.

Lire aussi >>> Le « Chill » à l’origine de l’interpellation de 14 étudiants gabonais au Sénégal

Les 13 étudiants gabonais interpellés mercredi dernier par la police sénégalaise ont été libérés hier, indique un communiqué du ministère gabonais des Affaires étrangères. Ils étaient poursuivis par la justice sénégalaise « pour des faits présumés de violation du couvre-feu, rébellion simple et outrage à agents » après avoir organisé une fête en pleine crise de coronavirus dans ce pays.

« Si nous pouvons nous réjouir de cette issue heureuse, nous avons cependant le devoir d’appeler nos jeunes compatriotes à plus de responsabilité et au respect des lois et règlements en vigueur dans les pays d’accueil comme dans leur propre pays », a déploré le ministère des Affaires étrangères. Avant de rappeler que « l’assistance consulaire apportée par les services de l’ambassade ne donne aucun droit d’ingérence ni d’interférence dans les procédures judiciaires d’un Etat souverain et ami ».

Pour la résolution heureuse de cette affaire très diplomatique, l’ambassade du Gabon au Sénégal et ses équipes ont dû se mobiliser pour obtenir la libération de ces fêtards imprudents. « Nous les félicitons pour leur professionnalisme.Tout comme nous félicitons l’Association des Etudiants Gabonais au Sénégal et le Conseil des Gabonais au Sénégal pour leurs actions », s’est félicité le ministère des Affaires étrangères.