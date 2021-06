Pour protester contre pollution à Etimboué, des riverains en sit-in à la base de Perenco

« Stop aux pollutions éternelles », « Perrodo pollueur irresponsable » ou encore « Olendé et BP disent ça suffit » sont là les messages inscrits sur les banderoles du collectif de défense des intérêts économiques d’Olendé en collaboration avec celui des responsables des pêcheurs locaux qui sont allés ce jeudi 24 juin observer un sit-in à la direction régionale de cette société franco-britannique du fait des actes de pollution à grande échelle. Cette action initiée par ces deux collectifs vise à la résolution totale des problèmes liés aux pollutions par des hydrocarbures dans leur espace de vie et de travail.

« Il se trouve que Perenco en tant qu’entreprise citoyenne ne respecte pas les règles élémentaires environnementales, de santé mais surtout de sécurité. Nous sommes gênés parce-que les pollutions du 17 au 30 janvier au Fernanvaz n’ont toujours pas été réglées. À celles-là s’ajoutent, une à BP et une autre à Polonouet Ouest. Et nous disons ça suffit comme ça ! », a déclaré Jean-Jacques Nkélé, SG du Collectif de défense des intérêts économiques d’Olendé.

Une vue des manifestants

Situé dans la province de l’Ogooué-Maritime, plus précisément dans le département d’Étimboué, ces deux sites de Perenco sont touchés par les déchets environnementaux à caractère polluants. Il s’agit des déversements continus des hydrocarbures en provenance de ces sites de production pétrolière. La constance fait qu’elle endommage davantage les cours d’eau, l’air mais surtout, les terres leur servant d’élément de base pour leur agriculture.

« Les différents pollutions que nous constatons là nous tuent. On a l’impression que le braqueur à force de braquer croit que ce qu’il fait est normal. Pour faire taire cet état de fait, Perenco copte des personnes pour leur donner de l’argent et même des hommes politiques au détriment de la santé sinon de la vie de la communauté », a dénoncé Henri Rakilo Revigné, conseiller.

Une des banderoles des riverains en colère

Face à cette situation qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, plusieurs solutions de dialogue sont envisageables pour une sortie de crise dans cette partie du Gabon. « Nous voulons que Perenco vienne pour afin discuter avec nous des problèmes liés à cette pollution, mais également, à nous dédommager correctement comme cela se doit. Nous réclamons un droit, on ne mendie pas ! », ajoute le conseiller.

Il faut dire qu’un préavis de grève avait été déposé à la base de Perenco Port-Gentil dans le strict respect des dispositions légales du Code du travail. En hommes intègres et responsables visant à préserver le tissu social gabonais stable, ces deux collectifs ont entrepris des démarches pour que cette problématique trouve un écho favorable. C’est ainsi qu’ils se sont rendus auprès des autorités politiques et administratives en tête desquelles, le gouverneur de la province l’Ogooué-Maritime.

L’objectif visé étant qu’une solution pérenne soit trouvée pour la satisfaction de tous. Sauf que les protestataires insistent et précisent en disant qu’ils mèneront cette action toutes les deux semaines pour que cette affaire soit totalement réglée. « Cette action vise à attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale. Nous sommes fatigués. On a l’impression que Perenco veut fossiliser cette pollution. Que les pouvoirs publics mettent un terme au désordre qui se passe au Fernanvaz », a conclu Jean-Jaques Nkélé.