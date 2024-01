Port-Gentil : maltraités, les agents de Kodas Intégrité dénoncent et appellent à l’aide

Une dizaine d’agents travaillant pour l’entreprise Kodas Intégrité, spécialisée dans l’ensoleillement des pipes, expriment leur mécontentement face aux pratiques professionnelles précaires imposées par leur employeur. Lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 4 janvier, ils ont mis en lumière l’absence de contrat de travail, de bulletin de salaire, et de cotisations sociales.

Kodas Intégrité, une entreprise gabonaise œuvrant dans l’examen des installations métallurgiques pour les entreprises pétrolières et dans l’ensoleillement des pipes sur certains sites gaziers, est actuellement secouée par des mouvements de protestation de la part de ses agents. Ces derniers ont vivement critiqué les pratiques de leur direction générale lors d’une conférence de presse.

Les agents en colère

Le président du consortium des entrepreneurs et travailleurs, Clotaire Allogo Zeng, a déclaré : « Ils sont payés par bon de caisse, et sur ce document, c’est le nom d’une autre prestation de service qui est mentionné. Nous invitons les inspecteurs du travail à mettre de la lumière sur ce dossier. C’est inadmissible qu’ils soient payés par bon de caisse et qu’ils ne soient pas répertoriés à la CNSS et à la CNAMGS. »

Les agents ont souligné plusieurs manquements au sein de l’entreprise, notamment l’absence de contrat de travail, de bulletin de salaire, de grille salariale, et de registre à la CNAMGS et à la CNSS. Ils ont également dénoncé leur basculement sans avis préalable auprès de Doukiamangui, ainsi que le manque d’équipements de protection individuelle (EPI) pour effectuer leurs tâches quotidiennes sur l’axe N’tchengué-Cap Lopez.

Clotaire Allogo Zeng a ajouté : « Il était question qu’ils rentrent en possession des machines après six mois, mais rien. Ils travaillent et sont exposés à tous les risques, car aucun engagement n’a été respecté par les dirigeants de la boîte. »

Les agents préviennent qu’ils durciront le ton si leur employeur ne satisfait pas leurs demandes dans les prochains jours. Ils ont protesté contre le manque de réactivité du management face à leurs revendications et ont exprimé leur frustration envers la négligence de leur employeur en matière d’augmentation salariale et de conditions de travail. Ils envisagent de porter l’affaire en justice si la situation persiste.

Clotaire Allogo Zeng conclut en appelant les plus hautes autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à intervenir et à venir en aide aux travailleurs lésés.