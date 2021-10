Point sur l’évolution du trading en Afrique

Après la crise économique qui a été aggravée par la pandémie de Covid-19 en 2020, un secteur a vu ses chiffres augmenter en flèche : le trading. Trader est devenu très facile avec la multiplication des sites de trading en ligne. Ainsi il n’est plus besoin de se déplacer dans des bureaux de courtiers ou dans les diverses bourses ou quartiers financiers du monde pour pouvoir spéculer sur les différentes valeurs d’actifs présents sur les marchés financiers.

Le trading a évolué, les individus peuvent trader sur tous les marchés financiers de la planète sans bouger de chez eux. Mais il est à noter qu’une zone dans le monde exploite plus que les autres cette activité économique florissante. Ainsi le trading en Afrique a explosé en 2 ans et toutes les capitales africaines connaissent une évolution sur le marché du trading qui est exponentielle. Alors comment en profiter et trader ? Quel est le meilleur site de trading pour commencer son activité ? Toutes les réponses dans la suite de cet article.

Débuter dans le trading

S’informer

Avant même de trader il est important de s’informer et se former sur les termes employés dans le trading en particulier et en économie en général. Vous devez savoir de quoi vous parler avant de vous lancer dans des achats de valeurs, d’actifs, de cryptomonnaies…Les sites économiques, les revues et articles financiers pullulent et sont à votre disposition sur le net, profitez-en. Vous pouvez aussi vous abonnez au Wall Street journal en ligne ( Wall Street journal en ligne ) pour rester informé au quotidien des fluctuations économiques. Les chaînes youtube spécialisées dans l’économie de marché et les échanges boursiers sont aussi très utiles. Lisez également les livres des grands financiers ( « comprendre la finance » de John Case, « l’investisseur intelligent » de Benjamin Graham …).

Ouvrir un compte en ligne

En parallèle de cette activité de formation, vous devez ouvrir un compte en ligne sur un site de trading. Ils sont nombreux sur le net mais la meilleure agence de trading en Afrique aujourd’hui est Avatrade. Ces sites de trading vous offrent la possibilité de choisir votre plateforme de trading en fonction du choix des marchés nationaux, internationaux sur lesquels vous décidez de spéculer.

S’entraîner avant de commencer

Même si vous vous êtes formé à la théorie, la pratique demande un minimum d’expérience des outils de trading mis à votre disposition afin d’éviter de grosses catastrophes. Pour cela des sites mettent à votre disposition des comptes simulateurs de trading, comme chez Avatrade. Leur site vous propose de vous entraîner tant que vous le souhaitez grâce à un compte qui simule pour vous de vraies lignes de trade en temps réel. Vous pouvez ainsi acquérir suffisamment de confiance en vos capacités de débutants et ensuite vous spéculez avec votre argent en ligne en compagnie de milliers d’autres traders. De toutes les manières il n’y a pas de secret : plus vous pratiquez, plus vous gagnez en assurance et plus vos trades seront sécurisés et rentables.

Avatrade, le numéro 1 des sites de trading en Afrique

Avatrade est une agence de trading en ligne irlandaise qui a obtenu plusieurs régulations dans le monde (6) c’est-à-dire qu’elle est reconnue et habilitée à faire des échanges financiers dans ces différents pays (elle est reconnue sur 5 continents), très bien notée, elle offre la possibilité à ses abonnés (+ 200 000) d’effectuer près de 2 millions de transactions par mois. Broker très fiable, Avatrade est le site de trading le plus utilisé en Afrique aujourd’hui. Opérationnel à 100%, proposant plusieurs plateformes de trading dont MT4, MT5 qui sont les plus rapides et qui permettent de trader dans le monde entier, Avatrade informe ses clients et les forme en leur offrant la possibilité d’être aidé par des traders professionnels en ligne pour chaque action de trade.