JCI Gabon : climat délétère au sein d’une organisation devenue l’ombre d’elle-même

Décidément l’anarchie qui règne dans la haute administration du Gabon semble gagner aussi les organisations autrefois parmi les plus sérieuses en terme de respect des textes qui les régissent. C’est en tout cas ce qui semble être le cas désormais au sein de la Jeune chambre internationale (JCI) du Gabon. En cause, des méthodes et pratiques peu orthodoxes dans la gestion de l’organisme par l’actuelle présidente nationale.

Créée à Saint-Louis aux États-Unis d’Amérique en 1924 par Henry Giessenbier Jr, cet organisme qui compte 200 000 jeunes membres dont l’âge varie entre 18 et 40 ans, est présent au Gabon depuis 1994. Régie par des textes et des statuts pour son fonctionnement comme toute association humaine qui se respecte, la Jeune chambre internationale (JCI - Gabon) est traversée cesse derniers temps par des tensions en interne qui pourraient l’emporter si la sérénité et la cohésion entre ses membres n’est pas de retour dans les prochains mois.

Actuellement dirigée par la présidente nationale 2021 (PN) Michèle Scinthia Nyangou Adon et son immédiat passé président Nazaire Sossy Koumba, des grincements de dents se font malheureusement entendre au sein de cette association faisant pourtant partie de ces organismes où l’information est plutôt souvent très verrouillée. De ce qu’il en ressort de plusieurs sources, il y règnerait un climat assez tendu dorénavant. Comble de cette tension qui couve et semble monter en surface, la tenue en catimini d’une assemblée générale bilan et élective à la fois par la présidente nationale le 29 décembre dernier (avant-hier).

« Sans vous mentir, il y a effectivement un climat malsain qui traverse actuellement notre organisation. Cela est dû au fait que certains membres de ladite organisation entendent fouler au pied les principes qui régissent la JCI dont notre crédo qui est en quelque sorte notre bréviaire. Tenez par exemple ! C’est sur les réseaux sociaux pour les uns, et dans les colonnes du Zoom, un journal de la place qui fait dans les petites annonces que d’autres ont été informés de la tenue d’une AG par visioconférence le mercredi 29 décembre dernier", a déploré un membre de cette organisation que nous avons joint et qui a requis l’anonymat

Avant de rajouter : "Et quand on a regardé ça de plus près, non seulement la plupart des présidents locaux, à l’instar de Bautrin Ekouma qui est président de la JCI Libreville, n’ont pas été informés et associés, mais le quorum pour la tenue d’une assemblée générale aussi importante, puisqu’elle est censée dresser à la fois, le bilan du mandat qui tire à sa fin, mais aussi préparer la nouvelle élection du futur président. Comprenez simplement que c’est un fiasco sur lequel on ne peut pas s’assoir et faire comme si tout va bien".

Outre ces méthodes dilatoires décriées par une bonne frange de membres qui crient à l’arbitraire, il a été signalé la vacuité des caisses de plusieurs démembrements locaux de la Jeune chambre internationale du Gabon. C’est, dit-on, le cas de la JCI Port-Gentil Okossa et de la JCI Libreville dont les caisses sont complètement vides, faute de cotisations des membres. Conséquence immédiate signalée à cette situation, l’organisme enregistrerait depuis un moment plusieurs défections de ses membres de ses rangs.

Comment a pu se tenir une assemblée générale par visioconférence sans que la présidente Michèle Scinthia Nyangou Adon et son immédiat passé président Nazaire Sossy Koumba soient capables de publier le procès verbal, signatures à l’appui des statutaires qui devraient être présents à cette grande messe ? Nul ne comprend grand chose. Toujours est-il qu’en interne, certains continuent de murmurer à peine les chantages et autres pressions qui leur sont faits de la part d’influents membres haut placés. Un fonctionnement qui fait craindre à d’autres, des sanctions disciplinaires au niveau international de cette cellule gabonaise de la JCI.