Violences à Port-Gentil : Fin de cavale pour le chef de gang présumé Yorick Obame et ses compères

Après plusieurs jours de traque intense, les forces de la police judiciaire de Port-Gentil sont parvenues à arrêter Yorick Obame, surnommé « Azaria », considéré comme le principal instigateur des violences qui ont secoué la ville le 23 août dernier. Placé sous mandat de dépôt ce lundi à la maison d’arrêt du Château, le présumé criminel rejette en bloc les accusations portées contre lui.

S’étant réfugié dans une cabane isolée au milieu de la forêt après les affrontements sanglants qui ont marqué cette journée du 23 août, Yorick Obame a finalement été interpellé le 31 août par les éléments de la police judiciaire. Il est soupçonné d’être impliqué dans des actes de violence, des troubles à l’ordre public, et du vol qualifié. Des faits répréhensibles, prévus par les articles 193, 88, 74, 292 et 295 du Code pénal gabonais.

Azaria plaide non coupable

Lors de son audition, « Azaria » a nié toute implication directe dans les événements, accusant plutôt Sterling Verda Itoudi Opra, alias « La 4.6 », chef d’un gang rival. Selon lui, les troubles de ce jour seraient nés d’une querelle entre les deux bandes à propos d’argent et d’insultes échangées. « Je n’ai joué aucun rôle dans cette affaire », a-t-il affirmé, expliquant avoir pris la fuite par crainte et stress.

Le chef de gang présumé lors de son séjour à l’hôpital

Perçu comme un criminel notoire par certaines victimes, Yorick Obame est également présenté par les enquêteurs comme un consommateur et présumé dealer de stupéfiants. Pourtant, il assure avoir changé de vie et se consacrer désormais à sa famille et aux « Saintes Écritures ». « On me juge sur mon passé. J’ai fait des erreurs, mais cela appartient au passé », a-t-il plaidé.

Des gangs rivaux

Obame, âgé de 31 ans et maçon de profession, a également démenti toute jalousie à l’égard de Sterling Verda Itoudi Opra, qui aurait reçu 250 000 F.CFA d’un rappeur local, « L’oiseau rare ». Selon ses dires, lui-même se serait contenté d’une aide modeste de 10 000 F.CFA du même artiste.

Une autre vue du trio placé en détention

D’autres individus cités dans cette affaire, comme Dindzambou Nolan et Stéphane Mabiala, alias « Mabandzo », ont également nié toute implication. Nolan, agriculteur, affirme qu’il était chez lui lors des violences et que sa mauvaise santé l’empêchait de participer. Quant à Mabiala, il assure qu’il était à domicile avec sa famille ce jour-là, rejetant fermement les accusations.

La balle reçue par Yorick Obame

Arrêté après une course-poursuite avec la police, Yorick Obame a été blessé par balle à la cuisse gauche alors qu’il tentait de s’échapper. Il a depuis été opéré à l’hôpital régional de N’tchengué, et sa santé est jugée stable. La gravité des accusations portées contre « Azaria » et ses acolytes sera examinée lors de leur procès devant la Cour criminelle. L’issue de cette affaire est très attendue à Port-Gentil, où la population espère que justice sera rendue pour les violences qui ont secoué la ville.