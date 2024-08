Violences à Port-Gentil : 35 voyous dont des femmes, déjà appréhendés par les gendarmes

La gendarmerie nationale, antenne de Port-Gentil, a interpellé trente-cinq individus présumés responsables des violences perpétrées dans la ville. Parmi eux figurent des dealers de drogue, des prostituées, des chefs de gang ainsi que des jeunes délinquants. Les forces de l’ordre continuent de traquer les fauteurs de troubles afin de rétablir l’ordre et la quiétude.

Après les violences qui ont secoué la capitale économique du Gabon le vendredi 23 août dernier, un climat de psychose s’est rapidement installé à Port-Gentil. En effet, des assaillants armés de machettes, tournevis, couteaux, ciseaux et autres armes blanches ont quitté leurs ghettos pour régler des comptes.

Plusieurs quartiers touchés

Dans les quartiers Salsa, Mini-Prix, Omboué-Central, Trois Métis, Carrefour Itonda et chez Amégasse, ces criminels ont violemment attaqué des citoyens qui tentaient de se défendre. Face à cette montée de violences, la gendarmerie nationale, antenne de Port-Gentil, a réussi à interpeller trente-cinq malfaiteurs tout en poursuivant la traque des autres suspects.

Les armes et le butin amassé par les malfrats

Parmi les personnes interpellées, Gaphar Guy Avika est identifié comme un important dealer de drogue dans la ville. Réputé pour ses activités illicites liées à la vente et à la consommation de stupéfiants, il a été appréhendé par la gendarmerie aux alentours de 3 heures du matin. Avec ses dreadlocks, son corps frêle et son teint noir atanga, il est soupçonné d’appartenir à un gang qui terrorise le quartier Sindara. « Beaucoup pensent que je fais partie de ce système. La DGR est venue chez moi m’arrêter à 3 heures du matin, mais ils n’ont rien trouvé. Je suis également une victime », a déclaré Gaphar Guy Avika, niant toute implication.

Opération de grande envergure

Dans cette opération menée par la gendarmerie, son fils, connu sous le nom d’Ayagui, a également été interpellé. Il est perçu comme un consommateur régulier de chanvre indien. Parmi les trente-cinq personnes arrêtées figurent également cinq femmes, dont la belle-sœur de Gaphar Guy Avika, Marlyse Guietsou Guibinga, qui est la concubine de son frère maternel. Omprah Sterling, alias "46", est le seul suspect qui manque à l’appel.

Le cerveau présumé de ces violences

Alerté lors de l’intervention des forces de l’ordre, il a réussi à s’échapper et reste activement recherché. Selon certaines sources, il serait l’un des instigateurs des violences ayant secoué la capitale économique. « Il est l’instigateur du désordre, je le connais, et tout le monde le sait. C’est lui qui est à l’origine de la guerre des gangs. Ses lieutenants se sont affrontés et les représailles ont été ordonnées par les chefs », a confirmé Gaphar Guy Avika.

Des femmes aussi

Marlyse Guietsou Guibinga, compagne du fugitif, a été arrêtée dans un bistrot non loin du ghetto de Sindara alors qu’elle consommait de l’alcool. « C’est ici que j’ai appris par les agents que mon petit-ami est un chef de bandits et qu’il est responsable de tout ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré. Durant ces violences qui ont fragilisé la paix à Port-Gentil, plusieurs voyous en ont profité pour piller des commerces.

Une autre vue des personnes arrêtés

Omprah Sterling, alias "46", aurait stocké une grande quantité de denrées alimentaires volées et d’autres biens dans un coin isolé du quartier Sindara. « Il ne travaille pas mais il se débrouille. J’ai vu les biens qu’il a cachés, ils étaient enfermés dans la barrière. Je l’ai aussi vu vendre de petits morceaux de chanvre », a ajouté Marlyse Guietsou Guibinga.

Des arrestations et des passages chez le procureur

Yvon Mbine, qui avait truffé sa maison de caméras de surveillance pour alerter ses complices, a également été interpellé lors de l’opération menée du vendredi 23 au dimanche 25 août. Chez lui, les enquêteurs ont découvert une grosse botte de tabac Congo et des biens appartenant également au fugitif Omprah Sterling. « Je suis très confus car une botte de chanvre a été retrouvée dans ma douche », a tenté de se justifier Yvon Mbine.

L’enquête se poursuit et les responsabilités de chacun seront établies. Les suspects seront présentés au Procureur de la République au fur et à mesure de l’avancement des investigations.