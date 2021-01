Dans la foulée des préparatifs de l’élection sénatoriale prévue se tenir cette fin du mois au Gabon, les vénérables sénateurs Hugues Bessacque Ebinda et Pierre Mabedi, accompagnés du conseiller municipal Justin Douga, ont installé le week-end écoulé, au PK11, la toute première cellule d’une association qu’ils viennent de créer.

L’acte posé par Hugues Bessacque Ebinda, Pierre Mabedi et Justin Dounga a laissé interrogateurs plusieurs observateurs habitant la nationale 1, notamment au quartier PK11, dans le 6è arrondissement de Libreville.

La photo de famille

En effet, beaucoup n’ont pas compris le timing choisi par ces trois acteurs politiques pour lancer l’implantation d’une association qu’ils ont définie « apolitique et à but non lucratif ». Une incompréhension renforcée par le fait que cette démarche a paru quelque peu en déphasage avec l’actualité du moment au Gabon : le renouvellement de la chambre haute du parlement.

Pourquoi une telle démarche à ce moment précis alors même que le vote des sénateurs n’est pas du ressort du suffrage universel direct ? “Il est important que nous précisons aux uns et aux autres que bien que nous soyons politiques, l’acte de ce jour n’a absolument rien à avoir avec notre parti politique. Loin s’en faut. Nous partons juste du constat qu’aujourd’hui, beaucoup de Gabonais hésitent à militer au sein de partis politiques. Tout simplement parce qu’ils disent ne pas y retrouver une vision claire desdits partis. Ils préfèrent donc travailler dans le cadre associatif, avant de voir éventuellement ou non, s’ils peuvent librement intégrer une famille politique plus tard”, a dit le conseiller municipal au 6è arrondissement de Libreville, Justin Douga.

Sans dénomination pour le moment, la première cellule de ladite association a donc vu sieur Bagogha installé comme président de cette structure naissante au kilomètre 11. Avant de poursuivre éventuellement leur travail, les trois hommes, du moins proches de la mouvance présidentielle, ont invité les “compatriotes de tous bords, les démocrates du pays, à rejoindre cette structure qui entend s’étendre sur l’ensemble du territoire national dans les prochains mois”, a dit Dounga Justin.

Avant d’anticiper sur l’avenir en une phrase qui a clairement annoncé sans l’avouer, les objectif visés par lui et les siens. “Une association apolitique créée par des politiques, ne soyez pas étonnés d’apprendre qu’elle s’est muée en une association politique à un moment ou à un autre”, conclura le conseiller municipal.

Une évidence qui sonne sans nul doute l’ouverture lente mais progressive d’une période politique mouvementée au Gabon, avec en ligne de mire, les futurs rendez-vous électoraux qui se pointent à l’horizon.