Vers une redynamisation du secteur gazier gabonais grâce à une nouvelle unité d’emplissage

Redynamiser le secteur gazier à travers une nouvelle unité d’emplissage de gaz à Port-Gentil, tel est l’objectif de la visite de terrain effectuée le 14 janvier par le ministre du Pétrole, Marcel Abeke. Sur le site destiné à accueillir cette unité, le ministre s’est informé sur l’état d’avancement de l’étude de réhabilitation, les préparatifs de démarrage et les dispositifs de sécurité nécessaires pour répondre efficacement à la demande nationale en gaz.

Faire de la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP) un pilier énergétique majeur constitue une priorité pour la nouvelle direction générale. Lors de cette tournée, le directeur général de la SGEPP, Yvon Tchicot, a présenté au ministre la situation structurelle, technique et logistique du projet. Ensemble, ils ont exploré les mesures à prendre pour accélérer la mise en service de cette unité d’emplissage et répondre aux besoins croissants de la population. « La disponibilité de gaz n’est pas suffisante. L’objectif est d’avoir un autre centre emplisseur dans la province de l’Ogooué-Maritime », a déclaré le directeur général.

Cette nouvelle unité sera dédiée à une distribution élargie de gaz GPL dans la capitale économique et les provinces voisines. Elle répondra également aux impératifs de sécurisation des sites, de transport et de distribution des produits gaziers. Prévue pour fournir du gaz en bouteilles de 3 kg, 6 kg et 12 kg, l’unité constitue un projet emblématique du chef de l’État. Elle vise à garantir un approvisionnement continu en produits pétroliers finis, conformément aux attentes exprimées par la population.

« Nous avons pour objectif de satisfaire Port-Gentil, Omboué, Lambaréné et Gamba. Nous espérons être opérationnels en février et nous nous donnons un mois pour nous assurer du bon fonctionnement des équipements », a précisé Yvon Tchicot. Outre l’amélioration de l’approvisionnement, cette unité d’emplissage renforcera le tissu industriel national, créera des emplois et valorisera le potentiel gazier du pays. Elle viendra compléter celle de Moanda, qui peine actuellement à fonctionner à plein régime et ne satisfait plus les besoins croissants du Gabon.

« La SGEPP est déjà présente sur plusieurs sites d’emplissage. Avec celui de Moanda, cette nouvelle unité permettra de couvrir l’ensemble de la province et de renforcer nos capacités de production. Les problèmes de rupture de gaz seront bientôt derrière nous », a assuré le ministre Marcel Abeke. Ce projet symbolise une étape importante vers la modernisation du secteur gazier et la satisfaction des besoins énergétiques des Gabonais.