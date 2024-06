Vers une réappropriation du secteur pétrolier gabonais par les entreprises autochtones

Créée en novembre 2023 pour répondre aux multiples défis rencontrés par les entreprises autochtones du secteur pétrolier gabonais, la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon (Cepag) a tenu son assemblée générale ordinaire cette semaine afin de promouvoir les entreprises locales dans le secteur pétrolier.

La Cepag a tenu son assemblée générale ordinaire le 30 mai 2024 à Port-Gentil. Regroupant plus d’une cinquantaine d’entreprises autochtones de divers secteurs d’activité en lien avec celui du pétrole, cette rencontre avait pour but de débattre de plusieurs points à l’ordre du jour, notamment l’organisation, la vision, les missions et les valeurs de la Cepag, afin d’optimiser son fonctionnement. Il était également question de l’adoption et de la finalisation des statuts et du règlement intérieur de la convention.

Photo de famille

Les objectifs de la Cepag sont de promouvoir et développer les entreprises autochtones, de former et de développer les capacités de ces entreprises, et de contribuer à la mise en œuvre du contenu local afin de participer pleinement au développement économique et social du Gabon. « Il faut travailler avec notre ministère et probablement avec les autorités de la République, afin de mettre en place une structure de communication pour pouvoir discuter avec eux des projets importants », a déclaré Charles Tchen, président de la Cepag.

L’ordre du jour comprenait également l’examen et l’approbation du budget 2024, la fixation des montants des cotisations annuelles des membres, et la programmation des activités pour 2024 et 2025. C’était une occasion importante pour les entreprises autochtones du secteur pétrolier de discuter des défis auxquels elles sont confrontées, de proposer des solutions, et de traiter des questions de développement des capacités, de financement, ainsi que des lois et avantages à négocier avec les autorités pour encourager leur développement. L’ambition majeure est la réappropriation du secteur pétrolier par les entreprises autochtones.

« Il faudrait mettre en place des structures fiscales qui permettront aux sociétés autochtones de reprendre les champs que les sociétés internationales vont rendre à l’État, de coopérer avec ces sociétés internationales, et de récupérer les actifs de ces géants pétroliers », a envisagé Charles Tchen. La rencontre s’est achevée par l’établissement d’une liste d’experts qualifiés pour représenter la Cepag dans divers domaines, afin de fournir des conseils spécialisés et de participer aux initiatives stratégiques de la convention.