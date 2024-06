Vers la fin de la pénurie de sucre au Gabon avec l’arrivée sur le marché de 17 000 tonnes

La pénurie de sucre qui frappe le Gabon depuis plusieurs semaines, a eu des répercussions économiques significatives sur les ménages et le marché national. Face à cette crise, Eardc Basturk, président-directeur général du groupe MFB International qui a repris les actifs de la Sucaf, annonce l’arrivée de 17 000 tonnes de sucre sur le marché national.

La rareté du sucre a entraîné une augmentation des prix, affectant le pouvoir d’achat des ménages. Le manque de ce produit essentiel a perturbé non seulement la consommation domestique mais aussi les petites entreprises qui dépendent du sucre pour leurs activités quotidiennes. Cette situation a exacerbé les tensions économiques dans un contexte déjà fragile.

Solutions proposées

Le groupe MFB International, nouveau propriétaire des Sucreries du Gabon (anciennement Sucaf), s’engage dans un vaste programme de modernisation. Selon Basturk, de nouvelles installations permettront d’augmenter la capacité de production de l’usine, ce qui est crucial pour stabiliser le marché. Il annonce également l’arrivée prochaine de 17 000 tonnes de sucre pour répondre à la demande croissante.

Pour éviter de nouvelles pénuries, des mesures logistiques sont mises en place pour assurer la distribution efficace du sucre à Libreville et dans d’autres localités. Cette stratégie vise à réduire les coûts de transport et à garantir un approvisionnement constant, essentiel pour la stabilité du marché.

Maintien des prix

Un aspect positif de cette crise est l’engagement du gouvernement et des Sucreries du Gabon à maintenir les prix actuels du sucre. « Le sucre ne connaîtra pas d’augmentation de prix, » a déclaré Basturk, ce qui est une nouvelle rassurante pour les consommateurs et les petites entreprises.

La modernisation des infrastructures de production et les améliorations logistiques devraient avoir des effets bénéfiques à long terme. En augmentant la production locale, le Gabon pourrait réduire sa dépendance aux importations, stabiliser les prix du marché et renforcer sa sécurité alimentaire. De plus, ces initiatives pourraient créer des emplois et stimuler l’économie locale.

La réponse rapide et structurée à la pénurie de sucre montre un engagement fort des autorités et des acteurs économiques pour stabiliser le marché. En maintenant les prix et en augmentant la production, le Gabon se prépare à surmonter cette crise et à poser les bases d’une économie plus résiliente et autosuffisante.