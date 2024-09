Vague de démissions au PDS : des cadres rejoignent l’UPR pour soutenir Oligui Nguema

Plusieurs figures importantes du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) ont décidé de claquer la porte. Ces anciens cadres, parmi lesquels Jean Blaise Nguimbi et Landry Moussanmbi, ont annoncé leur ralliement à l’Union pour la République (UPR), un parti politique dont l’objectif est de soutenir le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors du vote du référendum et des échéances électorales de 2025.

Dans une lettre ouverte datée du 26 août 2024, ces démissionnaires ont pointé du doigt les dérives internes du PDS, dénonçant les violations répétées des textes fondamentaux, ainsi que les pratiques basées sur « l’exclusion, la délation, les intrigues et l’hypocrisie ». Parmi les démissionnaires figurent des personnalités historiques comme Jean Blaise Nguimbi, ancien vice-président du PDS, Landry Moussanmbi, ancien cadre communal, et Pamphile Olago Avika.

Un ralliement en toute citoyenneté

Les personnalités ayant quitté le PDS n’ont pas tardé à être intégrées au sein de l’UPR. Jean Blaise Nguimbi et ses compagnons ont été installés dans leurs nouvelles fonctions le 7 septembre dernier, lors d’une cérémonie présidée par Gervais Oniane, le président de l’UPR. Jean Blaise Nguimbi, qui avait activement participé à la fondation du PDS il y a 18 ans, a exprimé sa satisfaction à l’idée de rejoindre l’UPR et de contribuer à son essor.

Jean Blaise Nguimbi après son installation

« Nous sommes désormais les ambassadeurs de ce grand parti. L’UPR vient de signer un contrat de confiance avec les populations de l’Ogooué-Maritime », a déclaré Jean Blaise Nguimbi, avant d’affirmer son engagement à promouvoir les idéaux de l’UPR : « Servons d’abord, Gabon d’abord. »

Joël Pono Opape, un habitué des coups politiques

Parmi les figures notables de l’UPR, on retrouve également Joël Pono Opape, sénateur et ancien ministre. Habitué des manœuvres politiques, il a souligné les défis rencontrés sous le régime précédent et salué la libération apportée par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). « J’ai choisi le champion, et les autres me suivent. J’ai combattu un pouvoir qui voulait me faire taire », a-t-il lancé lors de la cérémonie, exhortant les nouveaux adhérents à suivre les valeurs prônées par l’UPR.

Une désertion qui affaiblit le PDS

Ces démissions en série, après celles de figures emblématiques comme feu Jean-Jacques Igambas et Michel Rolande Delot, fragilisent davantage le PDS, déjà en perte de vitesse. À Port-Gentil, dans le 3e arrondissement, Hervé Pamphile Olago Avika a fièrement affiché son adhésion à l’UPR, en arborant les couleurs du parti. Il a justifié son choix en soulignant l’importance de suivre une idéologie pragmatique, capable d’apporter un changement réel au Gabon.

Landry Moussambi grand cadre politique au 4e arrondissement de Port-Gentil au compte du PDS, aujourd’hui vice-président de l’UPR

« Nous avons confiance en Gervais Oniane et en l’avenir que l’UPR peut offrir. Si vous n’embarquez pas maintenant, vous le regretterez demain », a-t-il affirmé.

Un soutien affirmé à la transition

Lors de son discours, Gervais Oniane a rappelé que l’objectif principal de l’UPR est de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI tout au long de la transition. Le parti compte bien jouer un rôle clé lors des prochaines échéances électorales, notamment en 2025. « Notre objectif est d’être le parti numéro 1 du Gabon de demain », a-t-il conclu.

Jean Blaise Nguimbi saluant Gervais Oniane, son nouveau président politique

Cette série de ralliements souligne l’attrait croissant de l’UPR sur la scène politique gabonaise, alors que de nombreux cadres du PDS semblent désormais tourner la page sur leur ancienne formation.