Une nouvelle station de pompage pour tordre le cou au stress hydrique dans la capitale gabonaise

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré ce lundi 16 juin une station de pompage d’eau potable au PK5, à Libreville. Cette infrastructure, réalisée dans le cadre du Programme intégré d’alimentation en eau potable et d’assainissement de Libreville (PIAEPAL), constitue une réponse concrète à la crise de l’eau qui affecte depuis des années de nombreux quartiers du Grand Libreville.

Fruit d’un partenariat entre l’État gabonais et la Banque africaine de développement (BAD), la station du PK5 vise à renforcer durablement l’approvisionnement en eau dans les zones de Nzeng-Ayong, Alibandeng, Bel-Air, Okala-Ciciba et La Sablière. Elle sert spécifiquement à alimenter le réservoir de la Cité de la Caisse, d’une capacité de 10 000 m³, infrastructure centrale pour assurer une desserte continue et équilibrée dans ces quartiers longtemps confrontés à un stress hydrique chronique.

Un projet d’envergure pour désenclaver les quartiers mal desservis

Le ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Philippe Tonangoye, a rappelé que ce projet s’inscrit dans une stratégie plus vaste de renforcement des services de base. « Les ouvrages que nous recevons aujourd’hui vont progressivement améliorer la desserte dans plusieurs zones du Grand Libreville », a-t-il déclaré, assurant que le gouvernement est déterminé à étendre cette dynamique à l’ensemble du territoire national.

La plaque inaugurale de la station

Lancée le 31 mars 2021, la construction de la station du PK5 a connu plusieurs retards, notamment liés à la pandémie de Covid-19 et à des contraintes techniques. Sa livraison marque toutefois un tournant majeur dans la politique d’infrastructures du pays, qui ambitionne de moderniser le réseau de distribution et de garantir à chaque Gabonais un accès équitable à l’eau potable, qu’il vive en zone urbaine ou rurale.

Une visite présidentielle sur le terrain pour marquer les esprits

Dans une démarche de proximité, le chef de l’État s’est rendu chez une famille bénéficiaire afin de constater personnellement les premiers effets du projet. Une visite symbolique, qui souligne la volonté du président de replacer les préoccupations sociales au cœur de l’action publique. À travers ce geste, Oligui Nguema confirme sa volonté de rompre avec les pratiques du passé en mettant l’humain au centre du développement.

La descente de terrain du président auprès des populations impactées

La mise en place prochaine d’une brigade anti-fuite vient compléter le dispositif. Elle devra assurer une surveillance constante du réseau et intervenir rapidement en cas de défaillance. Cette approche technique et sociale marque une inflexion nouvelle dans la gouvernance de l’eau, enjeu stratégique pour la santé publique, la paix sociale et le développement économique du pays.