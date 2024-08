Une Foire de l’Indépendance pour booster les savoir-faire et les échanges commerciaux au Gabon

C’est parti pour la première Foire commerciale de l’Indépendance de l’ère de la transition au Gabon qui vise la promotion des produits locaux. Le coup d’envoi a été donné ce jeudi à Libreville par le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, lors d’une cérémonie officielle en présence de plusieurs acteurs économiques et politiques.

Placée sous le thème « Promotion des savoir-faire locaux et développement des échanges commerciaux », cette foire est organisée par le ministère du Commerce, via la Direction générale du commerce (DGC). Elle se tiendra ainsi du 15 au 19 août au Jardin botanique de Libreville.

Raymond Ndong Sima visitant un des stands

Cette foire s’inscrit dans une stratégie nationale de valorisation des produits locaux et de dynamisation des échanges entre les différents secteurs économiques du pays. En encourageant l’innovation locale et en renforçant les partenariats entre producteurs, artisans, commerçants et investisseurs, l’objectif est de stimuler une économie nationale plus diversifiée et plus résiliente.

Les exposants, venus des quatre coins du pays, y présentent une large gamme de produits allant de l’agroalimentaire à l’artisanat, en passant par les technologies locales et les services. L’événement bénéficie du soutien des plus hautes autorités gabonaises, à commencer par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Celui-ci, à travers cette initiative, réaffirme l’engagement du gouvernement à promouvoir les savoir-faire locaux et à renforcer l’indépendance économique du Gabon.