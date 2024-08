Un tiktokeur recherché par la police gabonaise après s’être vanté d’avoir des hectares de chanvre

Un tiktokeur amateur est activement recherché depuis ce mardi par les forces de police nationale pour nécessité d’enquête, après avoir suscité un buzz en ligne en promouvant la culture du chanvre indien comme une activité prometteuse au Gabon. La vidéo, dans laquelle il présente un champ de chanvre indien d’une surface qu’il affirme être de plus de trois hectares, a attiré l’attention des autorités. Le jeune homme y expose son ambition pour cette culture, tout en incitant d’autres personnes à se lancer dans la plantation de cette plante dont la culture, la vente et la consommation sont interdites au Gabon.

Badbuzz ou réels champs de chanvre ? Nul ne sait. « Nous livrons partout au Gabon », affirme-t-il dans la vidéo postée il y a 5 jours sur le célèbre réseau social, cherchant vraisemblablement à accroître son nombre de followers. Cependant, cet acte maladroit n’a pas été bien accueilli par les autorités compétentes. Le 20 août, via la préfecture de police de Libreville, le commandement en chef des forces de police nationale a émis un avis de recherche à son encontre, l’accusant d’incitation à la culture, à la consommation et à la vente de chanvre indien.

L’avis de recherche de la police

Les autorités rappellent que ces pratiques sont strictement prohibées sur l’ensemble du territoire national. « Les forces de police nationale recherchent activement la personne dont la photo apparaît ci-dessous. L’intéressé est présumé auteur d’incitation à la culture, à la consommation et à la vente de chanvre indien », indique l’avis de la police. Même si la vidéo avait pour objectif de créer du buzz sur les réseaux sociaux, cette action reste passible de poursuites en vertu de l’article 26 du Code de procédure pénale gabonais.

La vidéo controversée

Selon la loi, il pourrait écoper d’une amende et d’un rappel à l’ordre pour ce comportement contraire aux mœurs du pays. Bien que le chanvre soit illégal au Gabon, des plantations existent dans des zones reculées et difficiles d’accès, souvent connues des autorités mais difficiles à démanteler. Cette situation soulève des questions sur l’ampleur du phénomène et la difficulté de cibler les véritables responsables.

Pour certains observateurs, cet incident pourrait être une occasion pour les pouvoirs publics de mener des enquêtes plus approfondies et de mieux contrôler ce marché clandestin qui affecte de plus en plus la jeunesse gabonaise. Le communiqué de la police nationale invite toute personne en mesure d’identifier ou de localiser le tiktokeur à contacter les services compétents aux numéros suivants : 074 18 12 12 ou via WhatsApp au 065 81 81 81.