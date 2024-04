Un pédophile gabonais aux sextoys en bois, prend 30 ans de prison pour avoir violé son fils dès ses 10 ans

Pour sa 51e et dernière affaire ce 25 avril, la cour criminelle de Port-Gentil devait statuer sur le dossier d’un père de 14 enfants, accusé d’abus sexuels sur ces derniers. Mais c’est pour seulement l’un d’entre eux, son fils de 14 ans, que le père bisexuel comparaissait. Ce redoutable prédateur sexuel qui aurait pris la virginité de trois de ses filles et enceinté l’une d’entre elles, a été condamné à la peine maximale de 30 ans de prison pour les viols sordides de ce jeune fils à l’aide notamment de sextoys artisanaux en bois.

Poursuivi pour cinq chefs d’accusation dont viol sur mineur de moins de 18 ans, atteinte aux mœurs, incitation au viol sur mineur de moins de 18 ans, enregistrement des photos d’un mineur à caractère pornographique, omission de porter secours et complicité de viol sur mineur de moins de 18 ans, Edgard Kapone (56 ans) a tout d’un véritable monstre sexuel au palmarès incestueux le plus élevé du Gabon.

Un prédateur sexuel pour ses propres enfants

Lors de son procès jeudi dernier, la salle d’audience de la session criminelle a dû refuser du monde. Né le 31 juillet 1968 à Port-Gentil d’un père italien et d’une mère gabonaise, peintre de carrière, il est lui-même père de 14 enfants dont 6 filles et 8 garçons. C’est seulement pour les accusations pesant sur lui sur P.N.K âgé de 10 ans que ce procès s’est ouvert dans la capitale économique gabonaise.

Le prédateur sexuel et sa compagne de l’époque

C’était au lycée Thuriaf Batsantsa que l’abcès a été percé par la jeune victime, élève en classe de 6e, il y a 4 ans. Le 15 janvier 2021, alors que la psychologue et le tribunal pour mineurs faisaient le tour des salles de classe pour une sensibilisation sur les différentes formes de violence dont les jeunes seraient victimes, cet élève timide de 14 ans pris enfin son courage à deux mains et alla voir la conseillère pédagogique pour révéler qu’il était la victime d’abus sexuel depuis ses 10 ans de la part de son père Edgard Kapone.

Le père aux sextoys en bois et sa « Chouchounette »

Choquée par de telles déclarations, la psychologue décide de joindre la belle-mère de ce dernier dame Oswalde Carine Eyang Mboui, concubine depuis belle lurette du présumé violeur. Voyant que la Bitamoise de 49 ans à l’époque garde le silence, c’est alors que l’établissement scolaire sera contraint de saisir les autorités judiciaires pour que cette affaire soit instruite. Le parquet de Port-Gentil ouvre alors une enquête conduisant à l’interpellation du mis en cause.

Les sextoys en bois utilisés par le père incestueux sur sa victime

Entendu, P.N.K précisait aux enquêteurs qu’en plus de la sodomie et la fellation, son père n’avait de cesse de lui pénétrer tant avec son sexe qu’avec un sextoy qu’il avait lui-même sculpté dans les moindres détails avec du bois divers. Détenant plusieurs objets destinés au plaisir sexuel avec des formes variées, Edgard Kapone qui avait surnommé son fils ma ’’Chouchounette’’, n’arrêtait pas d’abuser de lui et ce en présence quelques fois de ses amis et collègues qui assouvissaient aussi leur soif.

Un père immoral

Après des investigations faites par les enquêteurs, des photos du jeune P.N.K ont été retrouvées dans l’ordinateur du papa sodomite montrant le fils entrain de faire une fellation à son père avant d’agiter son anus. Des vidéos choquantes montrant également la victime sodomiser son cadet sur instruction du père immoral, où des clichés des filles nues ont été aussi trouvées. En fouillant de fond en comble, les enquêtes ont permis la découverte de certains de ses complices dont W.M.A et R.A.

Une vue des preuves collectées dans cette affaire

Devant la justice le 26 avril, il n’a pas nié les faits dans un salle archicomble de 12h d’audience. « C’est moi qui incita mon fils P.N.K à sodomiser son petit frère. Je couchais avec ma fille qui est sur l’une des photos et deux autres de mes grandes filles », a-t-il avoué à la surprise générale. En effet, Edgard Kapone serait le géniteur de l’un des enfants d’une de ses filles qu’il a abusé sexuellement avant cette affaire rocambolesque.

Sa famille, son terrain de chasse

Il se murmure également dans la ville qu’il a pris la virginité de trois de ses filles âgées à l’époque de 20 ans, 14 ans et 13 ans. Bref, la Cour criminelle de Port-Gentil s’est montrée sévère dans cette affaire d’une horreur inouïe. Edgar Kapon a été reconnu coupable du crime de viol sur mineur de moins de 18 ans commis par un ascendant légitime et coupable d’enregistrement de viol à caractère pornographique.

Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à un million d’amende. Quant à Oswalde Carine Eyang Mboui sa concubine, elle a été reconnue coupable d’entrave à l’action de la justice puis condamnée à 3 ans de prison. La levée de son mandat dépôt a été également décernée. S’il ne fait pas appel de cette sanction judiciaire, il sortira en 2054 à l’âge de 86 ans à défaut que la mort frappe à sa porte et si la grâce présidentielle ne tombe pas sur lui.