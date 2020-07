Un requin retrouvé mort sur une plage de Libreville

Ceux des Librevillois qui ont emprunté le boulevard du bord de mer ont été à la fois séduits et stupéfaits à la vue d’un requin au niveau de la plage du lycée Léon Mba ce mercredi matin. L’énorme poisson d’environ une trentaine de kilogrammes y aurait, selon toute vraisemblance, été abandonné par une vague.

Le phénomène n’est pas aussi rare que cela en principe. Il est souvent arrivé que des tortues luth, espèce très protégée d’ailleurs, en viennent à être aperçues au large des côtes gabonaises. Pourtant généralement localisées au Brésil. Cette fois-ci, c’est un requin, mammifère marin abondant dans les eaux du Gabon certes, mais qui est surtout aperçu soit au large, soit en surface pendant qu’il prend son bain de soleil. La bête qui pouvait, à vue d’œil peser environ 30 kilogrammes y a été sans doute déposée par des vagues sur le sable.

Une riveraine posant avec le mammifère marin

Découvert tôt ce matin par les premiers passants ayant emprunté le boulevard du bord de mer, précisément au niveau de la plage traditionnellement bondée du lycée national Léon Mba, sa présence en ces lieux y a drainé du monde autant qu’elle a suscité d’interrogations. S’il n’y a à première vue rien d’étrange, on peut tout de même se satisfaire de ce que cela soit arrivé probablement à une heure tardive. Mieux encore à une période durant laquelle, l’observation des mesures restrictives empêchent encore des rassemblements de plus de cinquante personnes en certains lieux. Autrement dit, qu’en aurait-il été en plein jour et pendant que des centaines d’élèves s’y trouveraient ?

Plus de peur que de mal. Toutefois, cette découverte relance certainement la question de la sécurité dans les plages Librevilloises.