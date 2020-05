Un python de plusieurs mètres s’invite dans les locaux de la CNSS à Libreville

Grosse frayeur ce mercredi matin pour les salariés du siège social de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Gabon. Un python de plusieurs mètres a été retrouvé par des vigiles dans le hall de l’entreprise publique située à Libreville. Rapidement mis hors d’état de nuire, comme le montré ces clichés, le nuisible a tout de même plongé les employés et les riverains dans la stupeur. Que faisait-il là ? Y était-il depuis des lustres ? That is the question !