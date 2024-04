Un pédophile gabonais écope de la peine maximale pour avoir violé une fillette de 6 ans

La cour criminelle de Port-Gentil a prononcé vendredi dernier la peine maximale contre un compatriote d’une trentaine d’années qui s’est rendu coupable d’un viol des plus atroces sur une fillette de 6 ans. Un voisin aux forts penchants pédo-criminels qui a ainsi écopé de 30 ans de prison pour ce viol ignoble.

C’est le 17 octobre 2022 vers 20h dans la paisible commune de Gamba (province de l’Ogooué-Maritime), que le viol eut lieu. Dame Alex Nguimbi Makaya Mboumba, se rend chez l’épicier afin de faire quelques courses. Elle laissa ses deux petits enfants âgés respectivement de 6 ans et 9 mois tout seul. À son retour, elle constatera l’absence de Davain Malaïcka, l’aînée des deux enfants. Après plusieurs minutes de recherche de l’enfant d’à peine 1 mètre, la gosse est retrouvée seule dans l’obscurité non loin d’une habitation inachevée.

Un viol abject

Choquée de ce qu’elle venait de subir, la fillette crache tout à sa mère précisant que c’est Yan Paga Paga lui aurait fait les choses « impolies » en introduisant son sexe dans le sien. La mère désarçonnée tombera des nues de savoir que l’auteur des faits était ce voisin de plus de 30 ans. Elle ne s’attendait absolument pas à écouter ce qu’elle venait d’entendre, et eut beaucoup de mal à reprendre ses esprits. de plus, la dame inspectant la mineure afin de s’enquérir de la situation, sera choquée par les dégâts commis sur sa fillette.

Tenant son pyjama avec des jambes ouvertes pleines de sang, le vagin et l’anus de la gamine ont été brutalement endommagés. Selon les procès-verbaux, l’accusé regagnait son domicile après un verre, lorsqu’il a aperçu la fillette seule au balcon du domicile de ses parents. Il l’appela et l’entraînera de force dans une zone obscure loin des regards indiscrets. Là-bas, il abusera copieusement de la gamine, en demandant d’abord à la victime de lui faire une fellation puis la pénètre à l’anus à deux reprises, ensuite au vagin avec ses doigts. Se rendant alors compte que la gamine eut à expulser les matières fécales, il abandonnera l’enfant seule et prendra la poudre d’escampette.

Case prison

Le certificat médical établi à la suite de cet acte concluait à la déchirure de l’hymen, du périnée ainsi qu’une hémorragie au niveau du vagin de la gamine. La brigade de gendarmerie de la localité est saisie par le père de la victime, qui dépose une plainte conduisant à l’interpellation du présumé accusé. Questionné dans le cadre de l’enquête, il précisa avoir pénétré la fillette à deux reprises à l’anus, pour ensuite déchirer la membrane obstruant partiellement le vagin des nouveau-nés de sexe féminin à l’aide de ses doigts.

Des déclarations qu’il a réitéré à l’instruction tout comme à la barre lors de son procès tenu le 12 avril, en audience criminelle. Face à de telles atrocités, le ministère public a requis la culpabilité de l’accusé, et sa condamnation à la peine maximale. Entendu que le prévenu ait reconnu les faits, l’absence du consentement est présumé vue que la victime était âgée de -15 ans au moment des faits. Puni par l’article 256 et 261 tirer 7 du Code de procédures pénales, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à 1 000 000 de FCFA d’amende.