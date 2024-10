Un gabonais un taxi : le Président de la Transition Oligui Nguema livre les clés aux heureux élus

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce mercredi à Libreville à la remise officielle de taxis à ses compatriotes gabonais dans le cadre du programme un gabonais un taxi , tel qu’annoncé il y a quelques mois. Un projet mené des mains des maîtres par le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la mer a constaté un envoyé spécial d’Info241.

Cette cérémonie officielle qui s’est déroulée à la base aérienne 01 de Libreville en présence des membres du CTRI et du gouvernement entre autres a été ponctuée par les allocutions du Directeur Général de la Société taxi gab +, du ministre des transports, du représentant des bénéficiaires, la bénédiction des véhicules et la remise des clés aux bénéficiaires par les autorités en tête desquelles le Président de la République.

Impulsé par le CTRI sous la supervision du ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, coordonné par le Pôle National de Promotion de l’emploi (PNPE) et la structure Taxi Gab+, ce programme s’inscrit dans la vision du Président de la Transition et vise plusieurs objectifs, notamment la modernisation, la revalorisation et l’introduction de plusieurs gabonais dans le secteur du transport urbain.

En outre, il permet d’une part aux jeunes d’acquérir une indépendance financière en devenant des entrepreneurs dans le domaine des transports , et contribue d’autre part à la relance de l’économie nationale par la création d’emplois.

A travers la plateforme dénommée Akanda biz via son application iTaxi, les clients pourront se connecter aux chauffeurs de ces véhicules, communiquer leurs destinations et avoir le tarif de leur trajet à travers cette plateforme avantageuse et modernisée.

Pour accéder à cette belle dotation constituée de 417 véhicules au total, les destinataires devront être de nationalité gabonaise, et fournir un apport financier d’un montant de 1 100 000 fcfa en guise de caution destinée à couvrir les frais d’entretien et d’établissement d’une carte de conducteur entre autres.

À travers la structure Taxi Gab +, les récipiendaires bénéficieront d’un accompagnement incluant des formations, un suivi régulier et un encadrement juridique afin d’évoluer dans un cadre professionnel structuré et sécurisé.

Tout en remerciant le Chef de l’État pour cette initiative économique, symbole de renouveau et d’espoir, les 417 bénéficiaires dont 10 jeunes femmes, ont pris l’engagement d’en faire bon usage, de changer de mentalités et de prendre leur destin en main. Cette première phase de distribution s’étendra progressivement sur l’ensemble du territoire national.