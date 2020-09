Un ex-ministre gabonais remis en liberté après avoir été condamné pour détournement !

La justice gabonaise vient de rendre son verdict dans l’affaire opposant l’Etat à l’ancien ministre de l’Économie Magloire Ngambia. Ce jeudi, l’ancien ministre d’Ali Bongo a été condamné à 3 ans de prison (il encourait jusqu’à 20 ans) et 100 millions d’amende. Une peine jugée complaisante pour cet ancien membre du gouvernement Issoze Ngondet qui a immédiatement recouvré la liberté car ayant déjà purgé cette peine depuis son incarcération le 10 janvier 2017.

Magloire Ngambia est tombé ce jeudi matin pour plusieurs chefs d’accusation portant sur des malversations financières et détournements de deniers publics. Après trois précédents reports d’audience, le procès de l’ancien puissant ministre de l’Economie s’est ouvert ce jeudi de façon expéditive. Après avoir confessé les crimes financiers qui lui étaient reprochés, le cadre du PDG a obtenu la clémence de la cour criminelle spéciale devant laquelle il comparaissait.

Le ministère public ayant finalement requis que 3 ans de prison (44 mois et 13 jours plus exactement) pour les crimes commis par l’ancien ministre qui aura occupé plusieurs portefeuilles ministériels dont celui de la Promotion des investissements, des Transports, des Travaux publics, de l’Habitat, du Tourisme et de l’Aménagement du territoire. Conseiller du président de la république lors de son arrestation, Magloire Ngambia aurait détourné 4 des 60 milliards du projet routier Akiénie-Onga (Haut-Ogooué).

Le criminel financier ne s’était pas arrêté en si bon chemin. Il aurait également mis la main sur d’autres projets d’infrastructures tels que les ponts de Kango (Estuaire) et de Mayumba (Nyanga) ainsi que la route Tchibanga-Mayumba. Des faits pour lesquels, l’ancien ministre a aujourd’hui payé sa dette à la société à en croire le verdict rendu aujourd’hui. L’ancien prisonnier devrait même recouvrer la liberté cet après-midi.