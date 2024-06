Un citoyen gabonais fustige les dérives verbales de certains activistes de la diaspora

Dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux ce mardi, un citoyen gabonais a exprimé sa profonde préoccupation face aux dérives verbales de certains activistes de la diaspora. Il critique vivement leurs propos injurieux envers plusieurs personnalités politiques et économiques du Gabon, notamment le président de la transition et le ministre de l’Économie. Dans son viseur, des activistes de France tels que Wilfried Okoumba Kamitatou, Bandecon en chef ou encore Jonas Moulenda.

Alors que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait la paix avec plusieurs activistes de la diaspora établis en France le week-end dernier, la pillule a du mal à passer dans l’opinion. C’est le cas de ce citoyen dont les propos contre lesdits activistes sur le grill pour leur vulgarité et leurs propos acerbes semblent être toujours de mauvais goût.

Haro sur l’invective

Dans cet audio qui a fait le tour des messageries WhatsApp, il s’adresse directement à ces activistes, dénonçant leur manque de respect flagrant envers les autorités de la transition et leur recours systématique à l’invective et à l’injure. « Il est impératif que les activistes de la diaspora adoptent une posture plus responsable et constructive, en privilégiant le dialogue et la recherche de solutions concrètes aux problèmes du pays », déclare-t-il avec fermeté.

L’intégralité de l’audio de ce citoyen

Il fustige leur comportement irresponsable qui, selon lui, ne fait que discréditer la diaspora gabonaise dans son ensemble et éloigner les potentiels soutiens à la cause. « Il est essentiel que les activistes s’abstiennent de tout propos diffamatoire ou mensonger, et privilégient la diffusion d’informations véridiques et objectives », souligne-t-il, insistant sur le respect de l’éthique et de la courtoisie.

Appel à la retenue

Ce citoyen vivant au Gabon appelle ces activistes à plus de retenue et de responsabilité, les exhortant à privilégier le dialogue constructif et la recherche de solutions concrètes aux problèmes du pays. « Il est indispensable que les activistes adoptent une approche constructive et fédératrice, en privilégiant l’intérêt général du Gabon », martèle-t-il, invitant les activistes à se ressaisir et à adopter une posture plus responsable.

Le célèbre Wilfried Okoumba Kamitatou posant samedi avec le président de la transition

De ces activistes sur le banc des accusés, c’est Wilfried Okoumba Kamitatou qui a pris plusieurs de ces coups. L’auteur de l’audio met en garde Wilfred Okoumba contre un éventuel retour au Gabon, affirmant qu’il risque d’être confronté à l’hostilité de ses victimes. « Il ne faut pas rentrer. Parce que les gars sont fâchés. Beaucoup sont fâchés contre vous. Vous êtes allé trop loin. Vous insultez les pères de famille. Les hommes politiques », prévient-il.

"Il faut arrêter ça"

Il conclut son message en invitant tous les activistes gabonais à cesser de propager des discours haineux et à privilégier le dialogue et la concertation pour faire avancer le pays. « Arrêtez d’insulter les gens. Parce que vous détruisez les familles. Avec cette façon de faire. Il faut arrêter ça », conseille-t-il à ces trois activistes qu’il cite abondamment dans son intervention qui ne manque pas de piquant.

Il est important de souligner qu’à contrario de certains connus pour leurs francs-parlers aux dérives verbales, plusieurs activistes de la diaspora œuvrent avec sincérité et dévouement pour le relèvement du pays. Ces cas isolés ne devraient pas jeter l’opprobre sur de très nombreux Gabonais qui ont donné de sueurs froides au régime déchu d’Ali Bongo et continuent d’être des lanceurs d’alerte de notre société face aux nombreuses dérives de ses dirigeants.