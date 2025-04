Le passage de Stéphane Germain Iloko Boussengui à l’émission « Un candidat, un projet » ce jeudi soir a provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Entre humour, éloges, critiques acerbes et analyses politiques poussées, les internautes gabonais n’ont pas manqué de faire entendre leur voix. Ce candidat atypique, au style décontracté mais au discours structuré, n’a laissé personne indifférent.

Dès les premières minutes de l’émission, beaucoup ont salué la personnalité chaleureuse et authentique du candidat. « Il est trop sympa et j’ai bien rigolé », commente un internaute hilare. D’autres vont plus loin, affirmant que « ce monsieur aime bien son pays », mêlant légèreté et sérieux dans leur appréciation.

Des positions tranchées qui dérangent

Sur le fond, Stéphane Iloko a marqué des points en prenant des positions tranchées, notamment sur la proposition controversée de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nzé concernant la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. « Très bonne prestation de M. Iloko », déclare @PatrickNZONG. « Il a répondu avec brio. Cette commission est inutile et l’amènera en prison », ajoute-t-il, dans une déclaration choc.

L’émission d’hier

Certains internautes ont toutefois estimé que cette prise de position franche trahissait une proximité avec le pouvoir en place. « Les partisans de Bilie l’accusent désormais d’être dans un jeu avec le général », rapporte @thefinder7328. Cette interprétation alimente une forme de suspicion sur l’indépendance réelle du candidat.

Un orateur qui captive

Mais cette controverse n’a pas entamé l’appréciation globale de ses qualités oratoires. Plusieurs commentateurs l’ont décrit comme un « bon orateur qui parle avec son cœur », tandis que d’autres saluent sa capacité à « dominer la conversation avec les journalistes ». Même lorsque le stress semblait gagner l’un des présentateurs, l’humour de certains internautes n’a pas manqué : « L’autre journaliste en veste bleu ciel là, stress pourquoi ? »

Les aspects de son programme, bien qu’abordés de manière parfois fragmentaire, ont également trouvé écho. @BethlehemTabernacle-tv le voit comme « un bon ministre de la santé » capable de « révolutionner le secteur ». D’autres, plus critiques, pointent un manque de clarté ou de cohérence sur certains points, comme la date même de l’élection : « Un candidat qui oublie la date du scrutin électoral ! », raille un internaute.

Entre humour, critiques et népotisme supposé

Le ton n’a pas toujours été tendre. Un autre spectateur souligne : « Il parle trop, et la bouche qui parle trop ne manque point de péchés ». D’autres encore, comme @AndréEssoneMba, s’interrogent sur les implications du choix de sa fille comme directrice de campagne : « Est-ce dire qu’elle sera vice-présidente si vous êtes élu ? » Une remarque qui soulève des préoccupations sur le népotisme potentiel.

Malgré ces critiques, une large partie du public semble avoir été séduite par le style direct et la sincérité du candidat. Des messages tels que « Vous avez ma voix », « Merci M. Iloko, vous méritez d’être président », ou encore « Oligui voilà quelqu’un qu’il faut coopter dans ton gouvernement », révèlent un engouement certain, voire un appel à l’union des compétences.

Une présidentielle pleine de visages inattendus

La diversité des profils en lice a également été soulignée par les internautes. Entre cuisiniers, gestionnaires immobiliers, et enseignants de droit, le casting de cette présidentielle reflète une société en quête de renouveau. « Au moins il y a des variétés », note @Stomidrick. Cette pluralité semble plaire autant qu’elle déstabilise, rendant le choix des électeurs plus complexe.

Un internaute souligne néanmoins que cette popularité en ligne ne doit pas être surestimée : « Chaque candidat a sa vision du Gabon et son équipe. S’il gagne, il doit exercer avec ceux qui partagent son projet de société. Les perdants n’ont qu’à attendre les prochaines élections ». Une manière de rappeler que la séduction médiatique ne garantit pas la cohésion politique.

Une prestation qui laisse des traces

Au final, la prestation de Stéphane Iloko Boussengui sur « Un candidat, un projet » aura offert un moment de télévision à la fois rafraîchissant, instructif et clivant. Dans un contexte électoral sous haute tension, ce candidat continue de se faire une place singulière, entre humour assumé, discours musclé et image d’homme libre. Reste à voir si cette sympathie virtuelle se traduira dans les urnes ce 12 avril.