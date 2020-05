Un avion affrété pour le rapatriement de Français, victime de tirs au Congo

Un appareil de la compagnie française Air France qui devait rapatrier le week-end dernier des Français vers Paris a été endommagé samedi soir par des tirs sur l’aéroport de Pointe-Noire en République du Congo, sans mettre en danger l’équipage et les passagers.

Air France A330 damaged after being fired upon at Agostinho-Neto Airport in the Republic of Congo. No injuries reported. https://t.co/g88nMtDbtc pic.twitter.com/tdAfBNJcrf

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) April 12, 2020