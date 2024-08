Gabon : Un ancien Premier ministre dévoile enfin les salaires des ministres et du président !

L’information est presque passée inaperçue depuis cinq jours. Invité de l’émission « Afrique Direct » le 1er août sur Media Afrique News, Julien Nkoghe Bekale, ancien Premier ministre gabonais et président du Conseil économique, social et environnemental au moment du coup d’État du 30 août dernier, a levé le voile sur les salaires des membres du gouvernement et du président de la République, des montants tenus secrets depuis des lustres, suscitant de vives réactions.

En réponse à une question directe sur le salaire d’un Premier ministre, Nkoghe Bekale a révélé : « Un Premier ministre du Gabon gagne 4 700 000 CFA par mois. Voilà un salaire d’un Premier ministre ». Il a précisé qu’il utilisait son salaire pour payer son personnel, ajoutant : « Je fais le chèque pour payer mes travailleurs, c’est-à-dire mon personne l ». Concernant les autres membres du gouvernement, il a détaillé : « Un ministre d’État, 3 500 000 CFA, un ministre simple, 3 000 000 CFA, un ministre délégué, 2 500 000 CFA. Les ministres qu’on croit riches, ils ne sont pas riches ».

Un extrait de l’émission

L’ancien Premier ministre a également abordé le salaire du président de la République, affirmant qu’il était de 7 500 000 CFA par mois. « L e président de la République travaille 365 jours par an, 31 jours par mois, 24 heures sur 24. Il gagne officiellement 7 500 000 CFA », a-t-il ajouté. Bekale a expliqué que, malgré ces salaires, le niveau de vie des membres du gouvernement pouvait susciter des interrogations. Des montants aux allures de salaire de base puisque les ministres et le président bénéficient de nombreux avantages liés à leurs fonctions, tels que le logement, le personnel domestique et les fonds de carburant, mais a nié l’existence d’un fonds de souveraineté pour le Premier ministre.

Voici un tableau récapitulatif des salaires tels que dévoilés par Julien Nkoghe Bekale :

Fonction Salaire mensuel (FCFA) Salaire annuel (FCFA) Président de la République 7 500 000 90 000 000 Premier Ministre 4 700 000 56 400 000 Ministre d’État 3 500 000 42 000 000 Ministre simple 3 000 000 36 000 000 Ministre délégué 2 500 000 30 000 000 Député 1 700 000 20 400 000

Enfin, Nkoghe Bekale a répondu aux accusations sur l’utilisation de fonds lors des meetings et des visites dans les villages, affirmant que ces dépenses proviennent des indemnités légales et non de sources occultes. « Les députés, à côté de leur revenu, de leur indemnité et de moi, ont ce qu’on appelle l’indemnité de cession et l’indemnité de souveraineté. À la fin de la cession, ils ont une autre indemnité », a-t-il expliqué, soulignant la transparence de ces pratiques dans le cadre du nouveau Gabon.