Un adolescent gabonais de 17 ans jeté en prison après un braquage de trop à Port-Gentil !

Les habitants de Port-Gentil vont pouvoir souffler quelque temps. La police judiciaire a mis la main vendredi sur un jeune gabonais âgé de 17 ans, soupçonné de vol à main armée et de braquage. Marvin Magassi, alias Ibrahim, qui sévissait dans plusieurs quartiers de la capitale économique gabonaise a été présenté à un juge qui a prononcé son placement sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du Château. Son complice activement recherché par la police court toujours.

Ce braqueur et son complice sévissaient au quartier Matiti, classé en zone rouge. Il a été appréhendé alors qu’ils venaient de commettre un énième vol à main armée. Alors que sa victime rentrait chez elle, Marvin Magassi et un complice en fuite ont encerclé leur proie avant de l’intimider avec un couteau de cuisine pour lui extorquer de l’argent. « J’ai braqué un homme à Matiti. J’avais le couteau ce jour-là. Quand les agents sont arrivés, j’ai essayé de me défendre, mais ils m’ont interpellé », a-t-il reconnu lors de son arrestation.

Le pénitencier de la ville où séjourne depuis vendredi le présumé braqueur

Face à la menace du couteau, la victime a dû céder ses biens personnels, dont un sac, une importante somme d’argent et divers bijoux. Malgré la fuite de son complice, Marvin Magassi a été rapidement saisi à la taille par sa victime aidée pare à l’intervention des forces de sécurité en patrouille ce jour-là. Lors de l’interrogatoire, le jeune homme a admis les faits. « La personne que j’ai dérobée m’a poursuivi et m’a attrapé. Ce jour-là, je sortais du snack et le couteau était pour me défendre en cas de bagarre. Je reconnais avoir braqué cette personne », a-t-il expliqué.

Au cours de sa garde à vue, Marvin Magassi a justifié son acte par un manque d’argent qui aurait entravé ses études. Il a présenté ses excuses à sa victime. Son arrestation met fin à une enquête menée par les officiers de police judiciaire depuis plusieurs mois. Le vendredi 12 juillet, Marvin Magassi a été déféré devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Port-Gentil. Il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du Château.

La police judiciaire de Port-Gentil se réjouit de la coopération des habitants qui a permis de mettre fin aux agissements du jeune braqueur et les encourage à continuer de collaborer avec ses services pour assurer leur sécurité.