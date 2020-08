Etats-Unis : 3 jeunes poursuivis pour avoir piraté les comptes de 130 célébrités sur Twitter

La justice américaine a inculpé vendredi trois personnes, âgées de 17 à 22 ans, pour le piratage mi-juillet de comptes Twitter de 130 célébrités, dont l’ancien président américain Barack Obama et l’actuel rival de Donald Trump à la présidentielle Joe Biden. L’attaque aurait permis aux pirates de récolter plus de 100 000 dollars en crypto-monnaie soit plus de 55 millions de FCFA.

Graham Ivan Clark, un jeune homme de seulement 17 ans, est soupçonné d’être le cerveau de la cyberattaque, qui a utilisé une méthode “à l’ancienne : le téléphone”, explique la presse américaine. Les hackers ont piégé des employés du réseau social, qui leur ont permis d’accéder aux comptes piratés.

Les complices du cerveau présumé de l’attaque du réseau social au logo bleu sont plus âgés que lui. Il s’agit de Nima Fazeli (22 ans) et de Mason Sheppard (19 ans).