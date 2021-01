Tunisie : Des centaines de jeunes dans les rues pour dénoncer « l’État policier »

Plusieurs centaines de jeunes Tunisiens sont descendus samedi dans les rues de la capitale tunisienne, Tunis, pour protester contre la répression policière et pour réclamer la libération des manifestants arrêtés les jours précédents. Ils ont défilé de la place des droits de la personne, dans le centre de Tunis, jusqu’à l’avenue Habib Bourguiba avec l’objectif d’atteindre le ministère de l’Intérieur.

Mais les forces de sécurité déployées sur cet axe important de la capitale ont bloqué leur progression. Certains manifestants les ont visées avec des bouteilles d’eau en plastique tandis que la foule scandait des slogans tels « liberté, liberté », « que le régime policier chute » ou encore « pas de crainte, pas de peur, le pouvoir appartient au peuple ». Ils ont également dénoncé la « répression policière » et la « corruption » du gouvernement, avec des pancartes affirmant « police partout, justice nulle part ».

Un jeune manifestant a été tué et un autre grièvement blessé la semaine dernière, selon leurs proches par des cartouches de gaz lacrymogène. Le pays est pourtant souvent cité comme étant l’un des rares exemples de transition démocratique réussie après la révolution de 2011, qui a inspiré les soulèvements du Printemps arabe dans la région. Mais de nombreux Tunisiens sont mécontents d’une classe politique figée dans une lutte de pouvoir et qui, selon eux, est détachée des difficultés de la population à commencer par la hausse inexorable des prix, un chômage élevé et une pauvreté croissante.