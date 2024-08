Trois pêcheurs gabonais retrouvés en mer après une semaine de survivalisme près de Port-Gentil

Ce vendredi matin, les passagers du Dolphins Express, un navire à grande vitesse de la compagnie NGV, en route de Port-Gentil à Libreville, ont vécu une expérience inoubliable. Peu après 9 heures, le navire a commencé à ralentir progressivement, suscitant l’inquiétude parmi les passagers. Le bateau a alors basculé de gauche à droite, ajoutant à la confusion générale. Certains passagers, curieux de comprendre la situation, ont aperçu une pirogue en détresse que le Dolphins Express tentait d’approcher pour porter assistance.

Il s’agissait de Likigaï, une embarcation disparue depuis sept jours. À bord se trouvaient trois personnes : Koumba Moundziehou, Arnaud François Boutamba et Souamy Wadely. Ils étaient partis de Port-Gentil le samedi 27 juillet pour une partie de pêche dans la zone d’Apari, située dans le canton Ogooué, département de Bendjé, dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Une vue du bateau secouru

Le bateau s’est finalement stabilisé, et les agents de sécurité à bord, aidés par certains membres de l’équipage, ont rapidement procédé au sauvetage des rescapés visiblement épuisés. Sous les encouragements des passagers, Koumba Moundziehou a été le premier à être repêché à 9h34, suivi d’Arnaud François Boutamba à 9h36, et de Souamy Wadely quelques secondes plus tard.

Récit d’une survie en mer

Malgré leur fatigue évidente, Souamy Wadely a pu relater les circonstances de leur mésaventure. « Sur le chemin du retour, nous avons pu naviguer 30 minutes avant que le moteur ne nous lâche. C’était sans doute un problème de bougie », a-t-il expliqué. D’après les observations du propriétaire de la pirogue, « il y avait une bougie qui ne chauffait pas tandis que l’autre chauffait encore bien ».

Les occupants exténués

Comprenant qu’ils faisaient face à un problème mécanique sérieux, les trois pêcheurs ont immédiatement déclenché leur instinct de survie. À bord, ils disposaient de neuf baguettes de pain, neuf boîtes de sardines et cinq bouteilles d’eau d’un litre et demi. « Nous avons dû rationner strictement notre nourriture et notre eau. Chaque jour, nous ne consommions qu’un crouton de pain et 2 à 3 gorgées d’eau pour rester hydratés », a raconté Souamy.

Grâce à leur gestion rigoureuse des ressources, les pêcheurs avaient encore près de deux litres d’eau au moment de leur sauvetage. Cependant, l’épreuve de la dérive a été éprouvante. « Les premiers jours, nous avions espoir en voyant les bateaux passer, mais à partir du troisième jour, l’angoisse a commencé à s’installer. Le sixième jour, nous étions très inquiets », a confié Arnaud François Boutamba.

Un sauvetage inespéré

Pour les trois hommes, l’apparition du Dolphins Express à l’endroit exact où ils se trouvaient relève d’une intervention divine. Après leur sauvetage, ils ont été ramenés à Port-Gentil dans l’après-midi de vendredi, où ils ont immédiatement été pris en charge par une unité médicale.

Ce sauvetage miraculeux rappelle l’importance de la vigilance et de la solidarité en mer. Les passagers du Dolphins Express ont assisté à un acte héroïque qui, sans aucun doute, restera gravé dans leurs mémoires. Quant aux trois pêcheurs, ils doivent leur survie à leur résilience et à l’intervention opportune du navire de la compagnie NGV.