Trois entreprises et un syndicat répondent à l’appel à la solidarité contre le coronavirus

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les autorités gabonaises ont, outre les mesures d’accompagnement prises, sollicité l’apport de toutes les sensibilités pour faire face au confinement qui accable déjà les populations les plus vulnérables. Cet appel n’est, semble t-il, pas tombé dans des oreilles des sourds. La banque alimentaire prévue à cet effet se garnit progressivement.

C’est la Direction générale du Commerce qui a reçu ce vendredi 10 mars après-midi, un deuxième lot de plusieurs tonnes de produits alimentaires destinés aux populations les plus fragilisées à travers le pays. Dons de trois opérateurs économiques de la place, dont les géants OLAM et GSEZ, cet élan de solidarité s’est accompli en présence des ministres du Commerce, Hughes Mbadinga Madiya et sa collègue de la Solidarité, Patricia Koho Nlend.

Une vue des dons offerts

Composé essentiellement du riz, de l’huile, du savon et de boites de conserve, le geste de ces opérateurs ne pouvait pas mieux tomber. Il est le second du genre que réceptionne le directeur général du Commerce, Jean François Yanda, après celui offert les 7 et 8 mars derniers par un autre groupe d’entreprises parmi lesquelles, BERNABE GABON, SUCAF-GABON et CÉDICOM entre autres. Peu de temps avant, le Premier Ministre Julien Nkoghe Bekale annonçait, depuis la salle ARAMBO, l’entrée en vigueur du confinement total du grand Libreville.

Durant deux semaines à compter du dimanche prochain dès minuit, la capitale gabonaise et ses environs vont considérablement tourner au ralenti. Une situation qui exigera d’une façon ou d’une autre que plusieurs milliers de Gabonais déjà en situation difficile depuis l’entrée en vigueur du confinement partiel, bénéficient de l’assistance des pouvoirs publics.