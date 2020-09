Très malade, Féfé Onanga peine à trouver les fonds pour une évacuation à l’étranger

L’opposant gabonais Féfé Onanga traverse une mauvaise passe. Le président du Rassemblement populaire des radicaux (RPR, opposition radicale) proche de l’opposant Jean Ping, est malade depuis plusieurs jours. Une situation telle que son état nécessite désormais une évacuation sanitaire en Tunisie. Problème : l’opposant et activiste peine à trouver les fonds.

« J’ai un problème de nerf et je ne parviens plus à me lever », a-t-il déclaré hier à nos confrères de GabonActu. « Je me débrouille avec la famille, les amis et connaissances mais ce n’est pas facile », a laissé entendre la bête noire du parti au pouvoir dans la ville de Port-Gentil.

Si rien n’est fait pour lui venir en aide, l’opposition pourrait ainsi perdre un de ses monuments historiques dans l’Ogooué-Maritime. Les bonnes volontés sont ainsi appelées à la solidarité pour ce désormais "patrimoine" de la politique gabonaise en péril.