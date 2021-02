Totalisant 22 mois de salaires impayés, les agents de la HAC durcissent leur grève !

Très remontés par les mauvaises conditions de travail et de vie, les agents de la Haute autorité de la communication (HAC) ont décidé mercredi, de durcir leur mouvement d’humeur en bloquant l’accès aux locaux du gendarme des médias au Gabon. Les agents réclament de meilleures conditions de travail, 22 mois de salaires impayés, la délocalisation de leur siège provisoire des Charbonnages.

« Nous travaillons dans un lieu où il y a un problème de courant. On demande aux agents de participer à l’achat des unités de courants. Il manque l’encre. On n’a plus de sièges. Il n’y a plus d’ordinateur et même les rames de papiers pour travailler », précise Sandra Djéri Pany en charge de la communication du syndicat des agents en colère. Celui-ci a déposé auprès des autorités un cahier de charges resté en souffrance.

Les agents sur le piquet de grève

Selon les explications du syndicat des agents de la HAC, avant leur changement de dénomination l’administration du Conseil national de la communication (CNC) leur avait laissé avec pas moins de 10 mois d’arriérés de salaire. Le président actuel Raphaël Ntoutoume Nkoghe actuellement au Maroc, totalise 12 mois d’arriérés de salaire aux agents. Ce qui veut dire que le régulateur des médias ne paie plus ses agents depuis 22 mois. Ce, malgré plusieurs fausses promesses de solutions entre le personnel et les conseillers-membre de la HAC.

Une vue des revendication des agents

« Je suis dans un service clé de la Haute autorité de la communication où on régule les médias mais je ne travaille pas parce que je n’ai pas d’ordinateur », a rajouté Sandra Djéri Pany porte-parole des agents. Avec un climat social aussi explosif, on se demande bien comment se fait au quotidien le travail de régulation des médias.