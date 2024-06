Tentatives de spoliation foncière à Akanda : 178 employés gabonais d’Arise menacés !

Malgré la chute du régime d’Ali Bongo, certaines pratiques semblent persister. À Akanda, plus de 178 Gabonais, principalement des femmes de ménage, des chauffeurs et d’autres employés du groupe Arise, risquent de perdre leurs parcelles offertes par leurs employeurs. Un groupe d’individus cherche à s’approprier leurs titres fonciers, défiant une décision de justice du Tribunal administratif de Libreville qui les déboute.

En 2019, le groupe Arise, dans le cadre d’un projet de construction d’une cité pour ses employés, a acheté les titres fonciers n° 20.330 de la parcelle n°1/YQ1 et n°23.493 de la parcelle n°115/YQ1 du plan cadastral d’Akanda, couvrant respectivement 90 297 m² et 62 226 m², auprès de la Société nationale immobilière.

Une vue des maisons menacées

Cependant, en 2022, d’anciens occupants du site, expulsés et dédommagés par l’État entre 2010 et 2011, sont revenus s’installer. Un groupe de six personnes, soutenu par le collectif « Une terre, un toit pour tous », a alors demandé au Tribunal administratif de Libreville de régulariser le foncier à leur profit en morcelant les titres existants.

En décembre 2023, la justice a rejeté leur requête. Pourtant, depuis le coup d’État du 30 août 2023, ces personnes et le collectif ont décidé d’ignorer la décision de justice. Des constructions, des fouilles et des murs de délimitation ont été érigés, et plusieurs squatteurs sans titre foncier se sont installés. Certains de ces squatteurs se targuent même de leurs relations avec des personnalités influentes du Palais Rénovation pour justifier leurs actions illégales.

Face à cette situation contraire aux valeurs prônées par les autorités de la Transition, le groupe Arise a décidé de saisir à nouveau la justice pour protéger ses droits et ceux de ses employés, qui risquent de perdre leur chance d’accéder à un logement décent.