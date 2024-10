Stéphane Germain Iloko Boussengui a lancé un appel au « Non » lors du prochain référendum sur la Constitution, plaidant pour un texte différent. Ce dimanche 6 octobre, au cours d’une conférence de presse à Port-Gentil, il a également annoncé l’installation de la coordination provinciale de la plateforme Ensemble pour le Gabon.

L’ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais (PDG) a précisé que la plateforme, dirigée par l’ex-Premier ministre Alain Claude Bilie By Nze, vise à défendre la République durant la transition et à exiger du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le respect de ses engagements. Il a appelé les Port-Gentillais à voter massivement contre la Constitution proposée, notamment en raison des articles 192, 53 et 51 qu’il juge problématiques. Selon lui, cette Constitution « fracture notre modèle et crée une instabilité ».

Le public présent

Ensemble pour le Gabon mène une campagne active pour rejeter le projet constitutionnel, contestant particulièrement les critères d’éligibilité à la magistrature suprême. « Nous pensons que ces articles ne justifient pas l’adoption de cette Constitution », a-t-il affirmé. Il a insisté sur le fait que le mouvement n’est pas un adversaire du CTRI, mais qu’il souhaite voir une Constitution crédible, fidèle aux attentes des Gabonais.

La plateforme prévoit de s’étendre dans d’autres villes du pays, telles que Lambaréné, Mouila et Tchibanga, avant de couvrir l’ensemble du territoire, avec l’objectif de mobiliser un maximum de citoyens pour voter contre la nouvelle Constitution. « Ce n’est pas un non contre le CTRI, mais un non pour que les choses se passent différemment », a-t-il conclu.