Six ressortissants français et leurs deux guides nigériens tués lors d’un safari au Niger

Des hommes armés non identifiés ont tué dimanche matin six travailleurs humanitaires français et deux guides nigériens qui se rendaient dans une réserve de girafes à l’est de la capitale du Niger, ont annoncé hier les autorités des deux pays. Les huit personnes, parmi lesquelles des salariés de l’ONG Acted, ont été tuées par des hommes armés arrivés à moto dans la zone de Kouré, pour une excursion touristique.

Le véhicule incendié des victimes

L’attaque a eu lieu dans une zone abritant un parc national protégé qui contient une végétation dense et de grands arbres à environ 70 kilomètres au sud-est de la capitale. Des centaines de personnes visitent chaque année ce parc pour voir ses girafes. Les visiteurs se trouvaient dans le parc des girafes "depuis moins d’une heure quand ils ont été abattus, leur voiture brûlée et leurs corps abandonnés sur le sable", relate Ruth MacLean, responsable du bureau du New York Times en Afrique de l’Ouest.

Le président français Emmanuel Macron a eu un échange au téléphone avec le président nigérien Mahamadou Issoufou dimanche soir et les deux chefs d’État ont souligné que « tous les moyens sont et seront utilisés pour clarifier les circonstances de l’attaque meurtrière », indique un communiqué. Les deux présidents se sont dits déterminés à « poursuivre la lutte contre les groupes terroristes » dans la région du Sahel en Afrique.