Sénégal : Décès à 103 ans d’Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur de l’Unesco

Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l’Unesco de 1974 à 1987, est décédé à l’âge de 103 ans à Dakar, a rapporté l’agence sénégalaise APS. Figure marquante de la scène internationale, il a laissé un héritage immense dans les domaines de l’éducation et de la culture mondiale.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à Mbow sur les réseaux sociaux, qualifiant sa disparition de perte d’un « patriarche de la nation sénégalaise ». Faye a salué son combat inlassable pour une justice éducative et culturelle à l’échelle mondiale, un engagement qui a marqué son passage à la tête de l’Unesco.

En plus de son rôle international, Amadou Mahtar Mbow était une figure emblématique au Sénégal, où il a été ministre de l’Éducation et de la Culture sous Léopold Sédar Senghor. Il a également présidé en 2008 une « conférence nationale » visant à apporter des solutions aux crises politiques et économiques du pays.