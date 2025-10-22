Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
mercredi 22 octobre 2025
  • 803
    28°C

    • En ce moment :
    Ogre politique

    Gabon : Le parti d’Oligui Nguema hégémonique, visera 55 des 70 sièges aux sénatoriales !

    Publié le 22 octobre 2025 à 11h47min MàJ : il y a 47 minutes - Temps de lecture : 9 minutes // Auteur : Daniel Dematsatsa
    Politique
    Gabon : Le parti d’Oligui Nguema hégémonique, visera 55 des 70 sièges aux sénatoriales !
    Gabon : Le parti d’Oligui Nguema hégémonique, visera 55 des 70 sièges aux sénatoriales ! © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/senatoriales-2025-le-parti-d-oligui-nguema-deja-hegemonique-vise,11055
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11055

    Plus de sujets

    Moabi : L’indépendant Élie Wilfried Boulingui rafle la commune et devance l’UDB aux législatives

    Législative à Ntoum : l’UDB out, la ministre Camélia Ntoutoume contrainte au 2e tour face à l’UPR

    Gabon : Immongault donne 48h aux aspirants sénateurs pour déposer leurs dossiers

    Législatives 2025 : Le PDG totalement rejeté dans les urnes dans trois provinces clés du pays

    Législatives 2025 : Ces 3 ministres d’Oligui Nguema qui ont bu la tasse sur le terrain électoral

    Déjà super grand vainqueur des législatives avec plus de 103 sièges remportés soit plus de 70% de l’hémicycle, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) ne veut pas lâcher une miette du futur Parlement gabonais. À l’issue des travaux de sa Commission des candidatures et des investitures (CCI) tenus le 20 octobre à Libreville, l’UDB a rendu publique ce mardi, la liste complète de ses candidats pour 55 des 70 sièges à pourvoir les 8 et 29 novembre prochains.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Gabon : Le nouveau découpage parlementaire à 215 élus enfin dévoilé !

    Conformément à l’article 29 de ses statuts, la CCI a retenu des personnalités issues de tous les horizons politiques et administratifs du pays. Une manière d’assurer une représentation équilibrée des neuf provinces, en tenant compte des équilibres géographiques, de la parité et de l’expérience. L’objectif est clair : ancrer durablement la majorité présidentielle dans les institutions de la 5e République.

    Un plein de candidatures et d’anciens visages

    Cette liste impressionnante traduit également la volonté du président du parti, Brice Clotaire Oligui Nguéma, de consolider la cohésion nationale à travers une élite politique renouvelée. En plaçant ses figures de confiance dans chaque département, l’UDB affiche son ambition d’unir le pays autour de sa vision de stabilité et de développement.

    Répartition provinciale des candidatures UDB

    Province Nombre de sièges Principaux candidats
    Estuaire 9 Paul Biyoghe Mba, Aurélien Ntoutoume Mebiame, S.P. Siffon
    Haut-Ogooué 11 J. Ndoundangoye, D. Fouefoué, R. Kouba
    Moyen-Ogooué 3 M. Revangue, P. Kessani, E. Biye
    Ngounié 7 S.M. Mabiala, M.M. Matsanga, A. Moussavou
    Nyanga 5 L.A. Bahoumbou, E.D. Ngoubou, G. Mbadinga
    Ogooué-Ivindo 5 H.N. Ekoumé, J.P. Owono, A. Bilong
    Ogooué-Lolo 4 E. Yogha, C.N. Koye, R. Nana
    Ogooué-Maritime 4 J.L. Nze Ababe, P. Rizogo Rousselot
    Woleu-Ntem 7 M. Ona Essangui, P. Eyogo Edzang, G. Zomo Yebe
    Total national 55 55 candidats investis

    Dans l’Estuaire, la locomotive politique du pays, le parti aligne neuf candidats, parmi lesquels des poids lourds tels que Paul Biyoghe Mba à Ntoum, Aurélien Ntoutoume Mebiame à 2e arrondissement de Libreville, et Simon Pascal Ogowe Siffon à Akanda. Cette province stratégique, symbole du pouvoir politique et économique, s’annonce comme un bastion inébranlable pour la majorité.

    Une conquête nationale

    Dans le Haut-Ogooué, fief historique du pouvoir, la liste des onze candidats illustre un savant dosage entre figures politiques expérimentées et nouveaux profils. On y retrouve notamment Justin Ndoundangoye à Franceville, Diane Elodie Fouefoué épouse Sandjo au deuxième siège, et Roger Kouba à la Mpassa, confirmant l’assise du parti présidentiel dans la région minière.

      Tableau intégral des candidats investis par l’UDB pour les Sénatoriales 2025

    Province Circonscription / Département Candidat(e)
    ESTUAIRE Libreville 2ᵉ arrondissement Aurélien Ntoutoume Mebiame
      Libreville 3ᵉ arrondissement Marie-Josée Mengue épouse Mindziba
      Libreville 6ᵉ arrondissement Alexandre Sima
      Akanda Simon Pascal Ogowe Siffon
      Owendo Samuel Okouni Agnossi
      Komo-Mondah Joseph Ndong Enzeigne
      Ntoum Paul Biyoghe Mba
      Komo-Kango Jean Eyene Bekale
      Noya Augustin Ndong Mba
    HAUT-OGOOUÉ Département de la Mpassa Roger Kouba
      Franceville (1er siège) Justin Ndoundangoye
      Franceville (2e siège) Diane Elodie Fouefoué épouse Sandjo
      Lebombi-Leyou Fabrice Mouandzoudi
      Lekoko Chrisos Longho
      Les Plateaux Jean Assina
      Sébé-Brikolo Augustine Embinga
      Djoué Dieudonné Roberson Mvou
      Lekabi-Lewolo Dieudonné Lewanouho Obissa
      Ogooué-Letili Paulin Mandjou Ngayouo
      Bayi-Brikolo Ernaud Dechanel Ayebe Mickala
    MOYEN-OGOOUÉ Lambaréné Madeleine Revangue
      Ogooué-et-Lacs Pierre Kessani
      Abanga-Bigné Emmanuel Biye
    NGOUNIÉ Mouila Serge Maurice Mabiala
      Dola Mourela Bigouagou Bigouagou
      Louetsi-Wano Flavien Nzengui Nzoundou
      Boumi-Louetsi Terence Gnembou Moutsona
      Ndolou Maryse Maryam Matsanga Mayila épouse Isselmou
      Tsamba-Magotsi Dieudonné Claude Dibady Mayla
      Mougalaba Aubierge Moussavou
    NYANGA Tchibanga Liliane Annette Bahoumbou épouse Ndjami
      Mougoutsi Jean Fidèle Koumba
      Douigny Gertrude Mbadinga Madjinou
      Basse-Banio Étienne Dieudonné Ngoubou
      Doutsila Euphrème Outata Nziengui
    OGOOUE-IVINDO Makokou Huguette Nyana Ekoumé épouse Awore
      Ivindo Oumar Mamadou Boueni
      Zadie Jean Placide Owono
      Lopé Patrick Ndong
      Mvoung Alain Bilong
    OGOOUE-LOLO Koulamoutou Éric Yogha
      Lolo-Bouenguidi Dominique Diome
      Mulundu Christelle Nadia Koye
      Lombo-Bouenguidi Raïssa Nana épouse Ghogho
    OGOOUE-MARITIME Port-Gentil (1er siège) Jean Léon Nze Ababe
      Port-Gentil (2e siège) Pierre Rizogo Rousselot
      Etimboue Georges Mpaga Nkomi
      Ndougou Joseph Marie Mavoungou Souamy
    WOLEU-NTEM Oyem Jean Christophe Owono Nguema
      Woleu Marc Ona Essangui
      Bitam Patrick Eyogo Edzang
      Ntem Gabriel Zomo Yebe
      Haut-Ntem Marie Flora Mindze Mi Essono
      Mitzic Eliot Befame
      Okano Jean Nze Nguema

    Le Moyen-Ogooué, berceau de nombreuses figures influentes du régime, comptera trois représentants de l’UDB : Madeleine Revangue à Lambaréné, Pierre Kessani pour Ogooué-et-Lacs, et Emmanuel Biye à Abanga-Bigné. Une équipe jugée solide et ancrée localement, susceptible d’assurer un triomphe sans partage dans la province.

    Des visages et d’autres

    Même dynamique dans la Ngounié et la Nyanga, où l’UDB aligne respectivement sept et cinq candidats. On note la présence de Serge Maurice Mabiala à Mouila, Liliane Annette Bahoumbou épouse Ndjami à Tchibanga, et Étienne Dieudonné Ngoubou à Basse-Banio. Ces personnalités incarnent la fidélité et la continuité du projet présidentiel dans le sud du pays.

    Dans l’Ogooué-Ivindo et à l’Ogooué-Lolo, le parti renforce son ancrage avec des candidatures féminines fortes, telles que Huguette Nyana Ekoumé épouse Awore à Makokou et Christelle Nadia Koye à Mulundu. Une touche d’inclusion et de modernité qui témoigne de la volonté de l’UDB de promouvoir la représentativité féminine dans les hautes sphères institutionnelles.

    Dans l’Ogooué-Maritime, les figures locales Jean Léon Nze Ababe et Pierre Rizogo Rousselot mèneront la bataille à Port-Gentil, tandis que dans le Woleu-Ntem, Marc Ona Essangui et Patrick Eyogo Edzang incarnent la nouvelle génération d’élus du nord. Ces candidatures visent à consolider un maillage politique homogène sur tout le territoire.

      

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

    En alignant 55 candidats sur 55 sièges, l’Union Démocratique des Bâtisseurs signe une démonstration de force politique. Cette stratégie d’occupation totale du terrain électoral devrait lui permettre de s’assurer une majorité écrasante au Sénat, consolidant ainsi la domination institutionnelle du parti présidentiel dans la 5ᵉ République gabonaise.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article