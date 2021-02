Sénatoriales 2021 : le candidat LD bat définitivement celui du PDG à Malinga

Le second tour des sénatoriales du département de la Louetsi-Bibaka et de la commune de Malinga (Ngounié) disputé samedi dernier, n’a rien changé à l’avance du candidat Les démocrates (LD, opposition) Pierre Ngossanga sur son adversaire du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) Banacka Ngonda. En tête dès le premier tour avec 46,88%, le candidat LD est venu à bout de celui du PDG avec cette fois 52,94% des suffrages exprimés.

Au terme du scrutin du 6 février, Pierre Ngossanga a obtenu ainsi 3 voix de plus qu’au premier tour soit 18 voix contre 16 pour Banacka Ngonda. Une belle percée pour le parti de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama qui obtient en définitive 4 sénateurs dans un parlement qui comptera 67 sénateurs dont 52 élus. Confirmant les LD dans sa stature de première formation parlementaire de l’opposition gabonaise.

Un poids qui ne devrait rien changer à la suprématie du parti d’Ali Bongo sur les deux chambres du parlement. Au terme de ce second tour et en attendant des recours éventuels devant la Cour constitutionnelle, le PDG totalise 45 sénateurs contre un chacun pour le PSD et les SDG. Un Sénat réduit à 4 formations politiques, une première depuis sa création.