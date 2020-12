Sans surprise, Dodo Bounguendza salue le projet de révision constitutionnelle d’Ali Bongo

Le projet de révision de la constitution, annoncé vendredi lors d’un conseil des ministres, fait des heureux dans le camp du pouvoir. Alors que des cris s’élèvent contre ce vaste projet de modification de près d’une trentaine d’articles dont celui de la vacance de pouvoir confiée désormais non plus à la présidente du Sénat mais à trio incluant le ministre de la Défense nationale, au Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) on jubile.

Son secrétaire général et universitaire, Eric Dodo Bounguendza, a salué samedi l’entreprise controversée d’Ali Bongo et de son gouvernement. « Avec le projet de loi portant révision de 26 articles de notre Constitution, le Gabon renforce davantage ses critères de démocratie moderne, juridicise efficacement sa vie politique, et adapte au mieux ses règles constitutionnelles aux exigences de son temps présent et à venir », a-t-il déclaré hier sur Twitter.

Le projet vise entre autres à renforcer les pouvoirs du président de la République qui aura désormais celui de nommer des sénateurs. Mais aussi d’assurer l’impunité du président devant la Haute Cour de justice après la cessation de ses activités.