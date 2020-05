Saham Assurance vole au secours des populations vulnérables du Grand Libreville

Saham Assurance, la filiale gabonaise du Groupe Sanlam, a effectué une série de don ce lundi 18 mai 2020 afin de répondre à l’élan de solidarité national lancé par les plus hautes autorités du pays.

A côté de sa contribution financière donnée de concert avec toutes les entreprises d’assurances exerçant au Gabon qui a été de l’ordre de 100 millions de francs CFA, cette entreprise a offert du matériel de protection au personnel médical des hôpitaux de Libreville, apporté un soutien à la Banque alimentaire et mis à disposition des équipements pour l’hygiène des usagers dans les mairies d’arrondissements de la commune de Libreville. Ce geste est une action citoyenne qui a pour objectif de venir en aide aux couches les plus défavorisées du pays face à la crise sanitaire de la Covid-19.

Remise du don au CHU de Libreville

Le matériel offert aux hôpitaux était constitué de masques en tissus lavables, certifiées NGA 2000 version 2020 et de gels hydro-alcooliques. Le tout, produit en local dans les offices pharmaceutiques. Le directeur général de Saham, Roger-Marc Pouget en remettant ce don, a à chaque étape, recommandé aux récipiendaires d’en faire un bon usage. Le Dr Koumapayi, directeur général adjoint du CHUL a vivement remercié son donateur car les risques liés à la contamination en milieux hospitaliers sont toujours grandissant. Le personnel soignant est au première loge en matière de riposte contre cette pandémie. Il est tout à fait louable de leur apporter le soutien nécessaire afin qu’il puisse correctement effectuer leurs tâches.

Le soutien à la Banque alimentaire s’est fait en présence du ministre du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya. Ne disposant pas de l’expertise nécessaire en la matière, Saham a eu recours à cette institution pour la distribution des denrées alimentaires aux couches les plus défavorisées du Grand Libreville. Cette option est-elle la panacée quant on a vent de toutes les polémiques liées à la redistribution de ces kits alimentaires et des bons d’achats ?

Dispositif d’hygiène des mains offert à la mairie du 3e arrondissement de Libreville

L’action de Saham de ce lundi, a eu pour cible le personnel soignant et les populations à faibles revenus afin d’atténuer les impacts socio-économiques de cette pandémie. En venant en aide à cette frange défavorisée de la population, cette entreprise citoyenne contribue fortement aux actions de riposte en touchant les couches les plus vulnérables de notre société. Cette opération devrait se poursuivre dans toutes les mairies de Libreville.