Libreville, le
mardi 21 octobre 2025
    Road to BAL 2026 : Moanda Basket-ball sacré champion de la Zone 4 et qualifié pour l’Élite 16

    Publié le 21 octobre 2025 à 15h28min MàJ : il y a 4 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Daniel Dematsatsa
    International
    Road to BAL 2026 : Moanda Basket-ball sacré champion de la Zone 4 et qualifié pour l’Élite 16 © 2025 D.R./Info241
    Les Gorilles de Moanda ont confirmé leur statut de locomotive du basketball gabonais. Le lundi 20 octobre à Kinshasa (RD Congo), le club s’est imposé 85 à 76 face à New Tech Bantou, concluant les éliminatoires de la Road to BAL 2026 sans la moindre défaite. Ce succès retentissant leur offre le titre de champion de la Zone 4 FIBA Afrique et un billet direct pour l’Élite 16, ultime étape avant la prestigieuse Basketball Africa League (BAL).

    Sous la direction inspirée du coach Johd Masnoudji, Moanda Basket-ball a démontré une rigueur défensive exemplaire et une maîtrise offensive impressionnante. Face aux Congolais de New Tech Bantou, les Gabonais ont su imposer leur rythme du premier au dernier quart-temps. Véritable fer de lance du groupe, Jérémie Mouzita s’est illustré avec 16 points et 9 rebonds, confirmant son rôle clé dans la dynamique victorieuse de l’équipe.

    Une progression historique

    Cette performance n’a rien d’un coup d’éclat. Déjà présents lors de la précédente édition, les champions du Gabon signent une deuxième qualification consécutive pour l’Élite 16, un exploit inédit dans l’histoire récente du basket gabonais. Le club moandais, en pleine ascension, prouve que la constance et la discipline paient sur la scène continentale.

    Les champions gabonais hier

    Au-delà des résultats, cette réussite est le fruit d’un travail de fond entamé depuis plusieurs saisons. En misant sur la formation, la rigueur et la cohésion d’équipe, Moanda Basket est parvenu à bâtir un modèle structuré et durable. Le staff technique, l’administration et les joueurs travaillent de concert pour faire du club une référence sous-régionale, capable de rivaliser avec les meilleures équipes africaines.

    L’Élite 16 en ligne de mire

    Invaincus et auréolés du titre de champions de la Zone 4, les Gorilles de Moanda s’apprêtent désormais à disputer l’Élite 16, où les meilleures formations du continent s’affronteront pour une place en Basketball Africa League 2026. Forts de leur expérience et portés par une confiance grandissante, les Gabonais entendent prolonger leur épopée et écrire une nouvelle page de l’histoire du sport national.

    Avec cette performance historique, Moanda Basket s’impose comme le porte-drapeau du renouveau du basketball gabonais. Leur parcours inspirant témoigne du potentiel d’un pays qui, avec des moyens limités mais une volonté farouche, entend désormais compter parmi les nations montantes du sport africain. Pour les fans, l’espoir est clair : voir les Gorilles rugir bientôt sur les parquets de la BAL.

